Quando accendono le luci di Natale a New York? Gli eventi più importanti

Natale a New York è un sogno, ma quando accendono le luci nella Grande Mela? Ecco le date e gli eventi più importanti.

Se avete la possibilità di celebrare Natale a New York sappiate che sarà un’avventura e un’emozione che vi rimarrà nel cuore per sempre. Visitare la Grande Mela infatti nel periodo natalizio significa tuffarsi a pieno nelle meraviglie delle luminarie, dei colori e della atmosfera tipica proprio di questa festività così calorosa, piena e avvolgente.

Inoltre Natale a New York significa anche prendere parte ad alcuni momenti cult che, anche se sono tradizioni d’oltreoceano, ormai hanno raggiunto e travolto anche noi. Come ad esempio l’accensione delle luci dell’albero di Natale al Rockefeller Center o le immagini della pista di pattinaggio proprio sotto al grandissimo albero in centro a New York.

Luci di Natale 2022 a New York quando si accendono?

Vediamo allora insieme quali sono i momenti più importanti e celebrativi del Natale a New York e soprattutto quando si terrà la cerimonia di illuminazione dell’albero!

Il primo appuntamento che ci fa tuffare praticamente in un atmosfera di festa a New York è il giorno della parata del giorno del Ringraziamento di Macy’s. Palloni ad elio giganteschi, carri fantastici, spettacoli, attori di Broadway… tutti scorrono lungo la 76a strada e a Central Park.

Da questo momento in poi non ci si ferma più. È una corsa verso le feste di Natale a New York e tra gli avvenimenti più importanti c’è la cerimonia di l’accensione delle luci di Natale a New York con l’illuminazione dell’albero del Rockefeller Center. Generalmente avviene alla fine di novembre e, anche per quest’anno, sembra proprio che, dai primi rumors, l’albero verrà acceso al 30 di novembre. La cerimonia chiaramente è soltanto il primo step natalizio per la grande mela.

Gli altri appuntamenti natalizi a New York

Altro momento non super pop, ma molto emozionante è l’accensione delle luci di Natale a New York della Menorah più grande di Brooklyn che si tiene generalmente tra il 18 e il 25 dicembre nella Grand Army Plaza per celebrare le 8 notti di Hanukkah. Ci sarà tantissima musica dal vivo e anche momenti divertenti per tutti i bambini.

I momenti cult del Natale a New York terminano neanche a dirlo con, ovviamente, il Capodanno di Time Square che si tiene il 31 di dicembre. Una vera e propria emozione incredibile con questo evento trasmesso in tutta la città e in tutto il mondo perché l’intrattenimento è veramente unico nel suo genere e irripetibile.

Insomma gli appuntamenti per Natale a New York sono tantissimi e l’accensione del famoso albero del Rockefeller Center è ormai alle porte. A noi non resta che organizzare una vacanza last minute per quest’anno oppure segnarci bene sul calendario tutte le date utili per partire alla volta della Grande Mela almeno nel prossimo anno.

(Photo by Mor Shani and Jay Joshi on Unsplash)