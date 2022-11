By

State cercando un luogo dove andare in vacanza tra Natale e Capodanno? Ecco le idee per sfruttare questi giorni tra il 2 e il 31 dicembre.

Parliamo spesso di partire per le vacanze natalizie proprio prima del 25 di Dicembre oppure per Capodanno. Nessuno però prende mai in considerazione l’idea di partire per un viaggio tra Natale e Capodanno quindi farsi magari un paio di giorni fuori porta tra il 27 e il 31 di dicembre.

Potrebbe sembrare una follia, ma in realtà sfruttando questi giorni – anche se siamo in alta stagione magari si riescono a trovare delle offerte più convenienti rispetto ad altre proprio perché saltiamo quelle date clou in cui ovviamente i prezzi sono alle stelle proprio perché collegate alle festività.

Una vacanza tra Natale e Capodanno 2022, dove andare?

E allora dove andare in vacanza proprio nel periodo tra Natale e Capodanno? I giorni a disposizione chiaramente non sono tantissimi, quindi non potete organizzare un viaggio molto lungo oppure dall’altra parte del mondo.

Se volete sfruttare appieno questi giorni la cosa migliore che potete fare è guardare cosa avete nelle vostre immediate vicinanze. A seconda infatti della città d’Italia in cui vi trovate e vivete, sicuramente nei dintorni a massimo due o tre ore di macchina ci sarà un borgo bandiera arancione, oppure una città grande e super interessante da visitare. Così facendo avrete poco tempo da trascorrere in auto e più tempo invece da vivere nella vostra destinazione finale.

Pacchetti e voli last minute per partire tra le festività

Un altro consiglio per andare in vacanza tra Natale e Capodanno è invece quello di prendere un volo low cost, soprattutto last minute, quindi aspettare proprio pochi giorni prima della partenza e raggiungere una capitale europea interessante soprattutto durante le festività. Un esempio sono senza dubbio Praga o Vienna che, proprio a Natale, diventano luoghi meravigliosi e ancora più affascinanti del solito.

Chiaramente poi il consiglio che vi diamo è quello di tenere sempre sotto controllo i siti che offrono pacchetti, offerte e promozioni proprio perché in questi giorni, sfruttando magari un pochino il periodo di calo in cui chi doveva partire già partito e c’è anche chi è già tornato addirittura dalle vacanze, si trovano delle offerte super interessanti da sfruttare al massimo.