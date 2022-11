Consigli per andare sulla neve e risparmiare: le 5 mete spettacolari e low cost in Italia. Tutte le informazioni utili.

Si avvicina la stagione delle vacanze invernali sulla neve ed è bene prenotare subito il vostro viaggio se state pensando a una settimana bianca o a un weekend in Italia a sciare e non solo. Soprattutto se cercate mete low cost, dove spendere poco.

Il nostro Paese ha una vastissima offerta di località e stazioni sciistiche, dove andare a divertirsi sulle piste. Con l’augurio che con l’inizio della stagione arrivi finalmente la neve vera.

Le località di montagna accanto alle piste da sci e agli impianti di risalita hanno strutture super attrezzate, con tutti i comfort e servizi: come piscine riscaldate, al coperto e all’aperto, spa centro benessere, sauna, ristoranti gourmet. Poi ci sono le passeggiate in mezzo alla neve e nei boschi, gli eventi culturali e gli spettacoli.

Insomma, sulla neve si diverte anche chi non scia o non ama sciare. Quello che conta, di questi tempi, è trovare località che non siano troppo costose e permettano di risparmiare. Qui di seguito vi segnaliamo 5 mete imperdibili, belle ed economiche per vacanze indimenticabili sulla neve.

Andare in vacanza in montagna in inverno, a sciare ma anche a fare escursioni, partecipare a iniziative culturali rilassarsi alle terme e spa, non è esattamente una vacanza economica. I costi sono importanti, soprattutto lo skipass quest’anno, che salirà di prezzo a causa del caro energia.

Non mancano, tuttavia, le destinazioni economiche, quelle che permettono di risparmiare un po’ di soldi rispetto alle località più famose, offrendo la possibilità di una vacanza sulla neve low cost.

San Vigilio di Marebbe (Alto Adige). Chi l’ha detto che sulle Dolomiti si spende sempre tantissimo? Anche su queste splendide montagne si può fare una vacanza sulla neve low cost, come a San Vigilio, frazione del comune di Marebbe. La località è in provincia di Bolzano, situata sotto il Plan de Corones e le sue innumerevoli piste, anche per lo sci di fondo. San Vigilio si trova a poco meno di un’ora di macchina dallo spettacolare Lago di Braies e a poco più di un’ora dalla meta dei vip Cortina d’Ampezzo.

Tarvisio (Friuli Venezia Giulia). Un’altra bellissima località di montagna che offre prezzi vantaggiosi per le vacanze sulla neve. Siamo vicino al confine con la Slovenia e chi vuole può oltrepassare il confine per visitare lo straordinario Lago di Bled, a circa un’ora di auto. Tarvisio offre prezzi vantaggiosi per lo skipass e il soggiorno. Qui trovate tanti tipi di piste, per lo sci alpino e lo sci di fondo. Vicino al confine con la Slovenia fermatevi ai bellissimi Laghi di Fusine.

Cerreto Laghi (Emilia Romagna). Sugli Appennini, una località sulla neve bella ed economica è quella di Cerreto Laghi. Qui, in provincia di Reggio Emilia al confine con quella di Massa Carrara, nel Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano trovare diverse piste da sci, anche per il fondo e la scuola per imparare a sciare. Esistono anche percorsi per escursioni con la ciaspole.

Ala di Stura (Piemonte). Tornando sulle Alpi, un’altra località sciistica economica, e soprattutto facilmente raggiungibile, Ala di Stura, in provincia di Torino, capoluogo da cui dista circa 50 km. Questa località offre impianti di risalita e diverse piste per lo sci a prezzi convenienti. Sono presenti anche diversi percorsi escursionistici e un borgo con diversi monumenti.

Pescasseroli (Abruzzo). Tutto l’Abruzzo offre in genere località sciistiche low cost, molto più economiche di quelle delle Alpi. Con un paesaggio che non ha nulla da invidiare a nessuno. Qui, in particolare, vi consigliamo Pescasseroli, comune dei Monti Marsicani che sorge nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Qui trovate diverse piste da sci e una stazione sciistica ben attrezzata. Da visitare anche i monumenti e gli edifici storici del borgo.

Avete trovato la vostra destinazione ideale dove trascorrere una vacanza low cost sulla neve in Italia?

Intanto vi ricordiamo le località italiane dove trovare mercatini di Natale low cost quest’anno.