Ci siamo! Ecco tutto quello che occorre sapere sui Mercatini di Natale a New York. Dove sono, quali i migliori e quando iniziano?

Natale a New York è un sogno per moltissime persone. Il periodo natalizio in tutto il mondo, Italia compresa, è già di per sé magico, ma trascorrere qui le vacanze significa rimanere abbagliati e travolti da luci, amore e celebrazioni incredibili.

Quando accendono le luci di Natale a New York? Verso la fine di novembre, ma gli appuntamenti che danno il via alle feste sono così tanti che ne abbiamo scritto a parte. Ora, in questo articolo specifico, vogliamo portarvi a scoprire quali sono i migliori mercatini di Natale di New York per immergervi ancora di più nell’atmosfera di festa che sta per iniziare. Noi li abbiamo visitati qualche anno fa e ci avevano emozionato tantissimo!

I migliori mercatini di Natale 2022 a New York

Le festività natalizie nella Grande Mela sono sentite tantissimo. Ogni negozio, strada e casa è illuminata a festa. Figuriamoci in tema mercatini se ci possiamo far mancare qualcosa! Ecco allora quelli che, secondo noi, sono i tre mercatini di Natale migliori di New York e che meritano assolutamente una visita.

Winter Village a Bryant Park . Dal 27 ottobre fino al 2 gennaio questa area enorme di New York verrà invasa da piccole casette di legno a tema natalizio. Tantissime sono le possibilità di comprare dei regali, dei souvenir o degli addobbi di tendenza per l’albero di Natale. Non dimenticate poi di fare un giro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio per sentirvi dei veri newyorchesi.

. Dal 27 ottobre fino al 2 gennaio questa area enorme di New York verrà invasa da piccole casette di legno a tema natalizio. Tantissime sono le possibilità di comprare dei regali, dei souvenir o degli addobbi di tendenza per l’albero di Natale. Non dimenticate poi di fare un giro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio per sentirvi dei veri newyorchesi. Columbus Circle Holiday Market . Un mercatino di Natale a New York e per di più all’entrata sud ovest del Central Park. Insomma: questa è nettamente la combo più celebrativa delle feste qui negli USA! Tante casettine ospitano prodotti di artigianato, gadget, addobbi…

. Un mercatino di Natale a New York e per di più all’entrata sud ovest del Central Park. Insomma: questa è nettamente la combo più celebrativa delle feste qui negli USA! Tante casettine ospitano prodotti di artigianato, gadget, addobbi… Grand Central Holiday Fair. Visto che a dicembre a New York potrebbe nevicare e il clima non è mai troppo clemente, un mercatino di Natale al chiuso è ciò che ci vuole. E questo, collocato nella Vanderbilt Hall del Grand Central Terminal, è perfetto per trovare i regali di Natale da portare ad amici e parenti!

Neanche a dirlo i mercatini di Natale a New York non sono solo questi. Ogni quartiere avrà il suo magico evento dedicato alle feste, ma dovevamo fare una selezione e questi per noi sono quelli da non perdere. State partendo? Io ne approfitterei anche perché il prezzo per volo e albergo a New York a Natale è assolutamente fattibile!