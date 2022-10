A Roma c’è una strada che è uguale a Notting Hill a Londra: pochissimi la conoscono

Mettete nell’elenco delle cose da vedere a Roma questa strada che ricorda il quartiere di Notting Hill a Londra

La Città Eterna è piena di monumenti, palazzi, chiese, strade, vicoli e perfino di un’isola da vedere. La lista di tutte le cose da fare e vedere a Roma è davvero lunga e non basta una vacanza per conoscere questa meravigliosa città. Anzi diciamolo non basta una vita. Tanto che perfino gli stessi romani non conoscono tutte le sue bellezze e i suoi angoli. E ancora meno sono quelli che sanno che a Roma c’è una via che sembra una strada di Londra del quartiere di Notting Hill.

Notting Hill è uno dei quartieri più belli e fascinosi di Londra. E’ caratteristico con le sue casette colorate, gli ingressi indipendenti con le scalette, le grandi vetrate e i backyard. E’ il luogo in cui sono stati girati tanti film famosi ed è il quartiere del celebre mercato di Portobello Road. E tutto questo lo potrete trovare a Roma. Ecco dove si trova questa strada così particolare della Capitale.

La strada di Roma che sembra Notting Hill a Londra

Roma Caput Mundi. E dove dunque se non nella capitale del mondo ritrovare Londra? Se amate la metropoli inglese sarete felici di scoprire una via capitolina che ricorda tantissimo Londra. D’altronde Roma in oltre 2 mila anni di vita ha raccolto influenze architettoniche quasi di ogni tipo, tra cui quello stile neoclassico vittoriano che ben caratterizza il quartiere di Notting Hill a Londra.

E non solo lo stesso stile, in questa via romana, ci sono anche le casette color pastello tipiche di Londra. Ma dove si trova questa strada? E’ una strada privata nel quartiere Flaminio. Una zona residenziale e benestante che si estende fra Piazza del Popolo fino all’Auditorium, ai piedi dei Parioli, e lungo il Tevere.

La via che sembra Notting Hill è via Bernardo Da Celentano è solo pedonale e possono accedere solo i residenti. Ma basta passarci davanti per notare quello stile inglese fatto di case colorate, ingressi indipendenti, porte in legno, giardinetti e perfino lampioni in stile vittoriano.

Perché una strada di Londra a Roma e quanto costa una casa

Ma come è possibile una strada del genere a Roma? E perché ce n’è una sola in tutta la Capitale con queste caratteristiche? Per rispondere a queste domande bisogna tornare indietro a fine 1800 quando l’allora sindaco Nathan diede all’architetto Quadrio Pirani di costruire delle case per alti funzionari governativi di ispirazione londinese. La metropoli inglese rappresentava infatti un faro di eccellenza e modernità.

Oggi questa strada rappresenta un unicum a Roma. E come è facile immaginare questa unicità e questa bellezza si pagano care. Già la zona è piuttosto costosa, inoltre è una strada privata lontana dal caos e i rumori. Il costo per un villino di 100 mq si aggira intorno al milione di euro.

Per molti, moltissimi, dunque questa strada di Londra a Roma rimane solo da vedere. E pure con discrezione visto che i proprietari sono un po’ disturbati dal continuo via vai di gente curiosa. Silence, please, siamo inglesi!