Popolazione in allarme: si prepara una nuova invasione e, purtroppo, possiamo prendercela solo con noi stessi

I dati scientifici parlano chiaro: una nuova invasione è possibile e non possiamo che accusare noi stessi. Le locuste potrebbero travolgere il Pianeta.

Sia chiaro, non è assolutamente nostra intenzione assumere toni allarmistici e pubblicare articoli che mirino a spaventare i lettori. Tuttavia non si possono chiudere gli occhi davanti a certe evidenze scientifiche!

Come riporta Focus, infatti, l’invasione di locuste e di cavallette di cui si parla spesso in un contesto storico e religioso potrebbe effettivamente arrivare. Il motivo? Colpa nostra perché questa presenza di cavallette è legata a doppio filo al riscaldamento globale. Dai dati analizzati e affrontati fino ad ora sembra che secondo gli scienziati le locuste aumenteranno e si propagheranno praticamente un po’ in tutto il mondo.

Invasione di locuste e cambiamento climatico: tutto è collegato

Il futuro climatico della Terra è seriamente a rischio e ce ne accorgiamo ogni giorno. Non si tratta più soltanto dello scioglimento dei ghiacciai o del buco dell’ozono. Proviamo sulla nostra pelle gli effetti del cambiamento climatico con le famigerate e spaventose bombe d’acqua, con precipitazioni a carattere intenso e temporalesco, alluvioni ma anche estati che sembrano non finire mai con temperature ben al di sopra della norma.

Tutto questo, ovviamente, ha una ripercussione nella vita animale che ci circonda. E visto che secondo gli scienziati andrà sempre peggio è probabile che la frequenza e la quantità di locuste nei prossimi anni sia destinato a crescere in maniera esponenziale.

Invasioni di locuste: che danni possono causare?

Aldilà delle ripercussioni emotive e dei preannunci di disagi e di tragedie riportati in alcuni testi religiosi l’aumento delle locuste è una vera e propria piaga perché potrebbe distruggere le nostre scorte alimentari e creare danni devastanti e incredibili all’agricoltura di interi paesi.

La locusta infatti è un animale generalmente solitario, ma in determinate situazioni, come un caldo eccessivo, possono decidere di aumentare la loro presenza perché grazie a queste temperature eccessive riescono a digerire il cibo più rapidamente, impiegano meno tempo a riprodursi e diventano più sociali. Questo significa che ci sono anche più possibilità di accoppiamento e questo può portare a sua volta ad un aumento delle invasioni.

Il futuro dei raccolti e della Terra potrebbe quindi veramente essere a rischio, proprio per colpa delle locuste. Ma in primis per colpa nostra che non siamo riusciti a prenderci cura al meglio del nostro Pianeta.