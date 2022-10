L’esperienza da brivido: Il treno passeggeri più lungo del mondo sulla ferrovia più ripida al mondo: il record è servito! Tutte le informazioni utili.

Mancano pochi giorni al fischio del capostazione per dare il via alla partenza del treno passeggeri più lungo del mondo. Un record che secondo i programmi dovrebbe essere battuto il prossimo 29 ottobre.

Dove partirà questo treno da Guinness dei primati? In una vasta landa desolata in America, in Asia? No, tra le montagne svizzera su una delle linee ferroviarie più ripide e tortuose al mondo. La Ferrovia Retica, quella del Bernina Express.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sul nuovo treno dei record che sfiderà anche la forza di gravità Un capolavoro di ingegneria per uno dei viaggi più spettacolari ed emozionanti al mondo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il treno passeggeri più lungo del mondo sulla ferrovia più ripida al mondo: il record è servito!

I ferrovieri svizzeri sono pronti per battere il record del treno passeggeri più lungo del mondo sulla linea ferroviaria più ripida del mondo. Una sfida tra salite, curve, viadotti e gallerie.

Il treno percorrerà la Ferrovia Retica, sulla linea dell’Albula, da Thusis a St. Mortiz, in parte attraversata anche dal famosissimo trenino rosso Bernina Express, che va da Tirano a Thusis.

La linea dell’Albula è una grandiosa opera di ingegneria e architettura ferroviaria, perfettamente integrata nel paesaggio, tra valli e montagne. Fa parte del Patrimonio Unesco della Ferrovia del Bernina (Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes), istituito nel 2008.

Lunga 62 km, la linea ferroviaria dell’Albula, nel Canton Grigioni, fu inaugurata nel 1903, dopo solo cinque anni di lavori di costruzione. Il trenino rosso che la percorre affronta 1000 metri di dislivello senza cremagliera. La ferrovia passa sui viadotti di Solis e Landwasser (attraversati anche dal treno del Bernina) ed entra nelle gallerie elicoidali tra Bergün e Preda.

Il treno dei record

Il treno passeggeri più lungo del mondo che il prossimo 29 ottobre percorrerà la linea ferroviaria dell’Albula avrà una lunghezza di quasi 2 km, per la precisione 1.910 metri. Sarà composto da 25 unità multiple Capricorn, con 100 carrozze e circa 3.000 tonnellate di peso. Come riporta RSI News.

Il treno dei record dovrebbe percorrere 25 chilometri in 46 minuti, tra Preda e Alvaneu, con un dislivello in discesa di 800 metri. A bordo ci saranno 7 macchinisti, 21 tecnici e 150 inviati.

La data del 29 ottobre non è stata scelta a caso, quel giorno, infatti, si festeggeranno i 175 anni delle Ferrovie Svizzere.

Il record di treno più lungo del mondo riguarderà un treno passeggeri, perché i treni merci hanno già superato i 2 km di lunghezza, negli Stati Uniti e in Africa.