La nuova casa di Stefano De Martino è da capogiro. Abbiamo scoperto dov’è

La casa da sogno che si è “regalato” Stefano De Martino per i suoi 33 anni ha fatto impazzire il web. Ecco dove si trova e cosa la rende così speciale.

Stefano De Martino ha acquistato una nuova abitazione ed è talmente bella che ha lasciato tutti senza parole.

Finalmente abbiamo scoperto dove si trova questa casa pazzesca dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e rimarrete senza fiato dalla meraviglia che si è regalato il conduttore per il suo 33esimo compleanno.

L’annuncio ai fan tramite i socia

In occasione del suo compleanno Stefano De Martino ha deciso di condividere con i fan un regalo molto particolare che ha deciso di farsi. L’ex ballerino ed ex concorrente di Amici, infatti, si è mostrato sui social in una location incredibile mentre, con maschera e boccaglio, si dedica allo snorkeling.

Dove si trova la nuova casa di Stefano De Martino?

Quello che sta mostrando Stefano De Martino ai suoi fan è praticamente la sua piccola spiaggia privata, collegata alla sua nuova abitazione, in un luogo pazzesco e bellissimo in Campania. Come riporta Pipol Gossip, sembra che Stefano De Martino abbia speso delle cifre pazzesche per acquistare questa casa, ma ne vale la pena almeno da quel poco che abbiamo potuto vedere tramite i social. Se vi state chiedendo dove si trova la casa di Stefano De Martino, sempre secondo le indiscrezioni del giornale di gossip, sembra che si trovi a Posillipo nel cuore di un parco privato.

Quanto è costata?

Già di per sé la città di Posillipo è bellissima, con un mare incredibile ed emozionante, figuriamoci cosa potrebbe significare avere una casa proprio nel cuore di un parco privato in questa zona. Quanto ha speso per acquistarla? Rumors dicono che il costo di questa abitazione si aggiri attorno ai due milioni di euro.

Insomma, un regalo di compleanno piuttosto impegnativo per Stefano De Martino che però, dopo tanti anni di gavetta, finalmente può concedersi una villa tutta sua e come l’aveva sempre sognata.