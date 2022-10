Da non perdere le nuove, fantastiche offerte per viaggi in crociera: sconti e formule all inclusive! Tutte le informazioni utili da conoscere.

Questo è il momento giusto per prenotare un bel viaggio in crociera. Tante sono, infatti, le offerte per partire subito in autunno e per il prossimo inverno, ma anche per la primavera estate del 2023. Perché organizzarsi per tempo è meglio!

I viaggi in offerta sono per il nostro Mediterraneo ma anche per mete calde, come Dubai ed Emirati Arabi, Caraibi e anche Canarie e Turchia, per l’autunno e inverno. Luoghi dove sfuggire dal grigiore dell’inverno o dove andare alla scoperta della nostra storia.

Mentre per la primavera ed estate 2023, le destinazioni sono l’intero Mar Mediterraneo, i fiordi norvegesi e le Capitali del Nord. Altre mete di viaggio da sogno, alla scoperta di natura e cultura e per il turismo balneare.

Le offerte sono di Costa Crociere e prevedono sconti fino a 500 euro. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla nuova promozione da prenotare adesso.

Le nuove, fantastiche offerte per viaggi in crociera: sconti e formule all inclusive!

Se prenotate una crociera all inclusive con Costa Crociere entro il mese di ottobre avrete sconti fino a 500. È la nuova promozione della compagnia valida per viaggi in partenza già questo autunno e il prossimo inverno, ma anche per la primavera e l’estate del prossimo anno. Un’occasione imperdibile da prendere subito.

Lo sconto fino a 500 euro si applica al prezzo della cabina. Al momento della prenotazione viene richiesto un piccolo acconto di 50 euro mentre l’intero saldo sarà pagato prima della partenza. L’offerta prevede rate flessibili e senza interessi. Inoltre, è possibile cancellare la prenotazione gratuitamente fino a 30 giorni prima della partenza, per le crociere entro il 31 marzo 2023.

La crociera all inclusive offerta da Costa include: pensione completa con bevande illimitate, con piatti firmati da celebri chef e un pacchetto bevande che prevede bibite e alcolici; tasse portuali e quote di servizio per il personale di bordo.

La promozione è valida fino al 31 ottobre 2022. Affrettatevi a prenotare!

Tutte le informazioni sono sul sito web di Costa Crociere.

Infine, vi ricordiamo anche le imperdibili crociere di MSC sul Mar Rosso, tra Egitto, Giordania e Arabia Saudita, in programma per l’inverno.