Meteo ultimi botti poi crollo delle temperature: dall’estate all’inverno

Le previsioni meteo per i prossimi giorni. Dal weekend alla settimana cambia tutto, ecco cosa ci aspetta

Un ottobre così generoso in termini di sole e caldo era un bel po’ che non si faceva vedere. E finora ottobre è stato meglio perfino di settembre regalandoci un’inaspettata estate. Ma credere che queste ottobrate diventassero la normalità era non solo ottimista, ma decisamente ingenuo. E infatti questo clima così estivo sta per finire. Secondo le previsioni meteo il passaggio sarà piuttosto brusco: dall’estate all’inverno in poche ore.

Sono questi gli ultimi scampoli di un’estate che non vuole finire. L’ultimo weekend in cui concedersi senza patemi una giornata al mare. Dopo di che il maltempo sarà protagonista della settimana prossima. E se qualche bella giornata uscirà ancora fuori il contesto di variabilità non lascerà scampo. Insomma dobbiamo ora davvero dirlo: tirate fuori i maglioni!

Meteo weekend e settimana: crollo delle temperature

Se questo inizio ottobre è così estivo lo dobbiamo al fortunato incontro dell’Anticiclone africano con quello delle Azzorre. Caldo e stabilità come nelle migliori giornate di giugno. Ma questo incontro com’era prevedibile non poteva durare a lungo e dunque siamo giunti ormai alla fine.

Ma prima di dire addio al caldo godiamocelo. Sabato 8 e domenica 9 saranno ancora due giornate piacevolissime su tutta Italia. Al Sud i termometri sfioreranno i 30 gradi, qualcosa in meno al Centro, ma comunque valori ben al di sopra della media del periodo. Per quanto le minime siano sempre piuttosto basse e quindi con un’escursione termica notevole fra giorno e notte siamo in un periodo decisamente bollente per ottobre.

E dopo due giorni o quasi di estate ecco l’autunno quello vero che fa capolino. Secondo le previsioni meteo durante il weekend inizieranno ad insinuarsi sull’Italia le correnti oceaniche che porteranno aria decisamente più fresca. Al Nord, ma anche sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna si avrà già da domenica un primo assaggio di questo cambiamento.

La prossima settimana il maltempo imperverserà andando a colpire soprattutto il Sud Italia. Oltre alle piogge si abbasseranno anche le temperature. Al Nord invece la colonnina di mercurio risentirà di meno di questo nuovo assetto con valori termici che si manterranno piuttosto elevati.

Ma con il passare dei giorni le temperature si faranno sempre più rigide in tutta Italia e soprattutto dove pioverà il caldo sarà ancora più sensibile. Ci aspettano almeno 10 giorni di pioggia e variabilità. E l’estate sarà davvero un solo ricordo. Le previsioni meteo per ottobre ci riportano un quadro decisamente autunnale con una fine del mese quasi invernale.