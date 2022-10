Grande Fratello Vip, ora anche tu puoi entrare nella casa più spiata d’Italia: ecco come

La vediamo in televisione ed è senza dubbio la casa più spiata d’Italia, ma sapete veramente dove si trova la casa del Grande Fratello VIP? Lo abbiamo scoperto per voi!

Sta andando in onda proprio in questi giorni la nuova edizione del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini. I concorrenti vivono le loro vite tra amori, battibecchi, risate e divertimento all’interno della casa, ma noi che li seguiamo siamo colti da dubbi. Ad esempio? Dove si trova la casa che ospita i Vipponi?

Sono passati tantissimi anni da quando i primi concorrenti entrarono nella casa più famosa d’Italia e, da allora, di cose ne sono cambiate tantissime. La location del GF però è sempre la stessa: Roma. Ma, precisamente, dove si trova la casa del Grande Fratello VIP?

Dov’è la casa del Grande Fratello VIP?

Rispondiamo subito ai più curiosi: la casa più spiata d’Italia si trova a Roma, precisamente a Cinecittà a pochi passi dallo studio dove Signorini conduce la trasmissione. Del resto quando qualcuno è eliminato raggiunge lo studio in pochi istanti proprio grazie a questa vicinanza tra le due location.

Se sperate di fare due passi a Cinecittà e riuscire a sbirciare almeno qualcosa della casa del Grande Fratello vi sbagliate. Ovviamente tutta la struttura è blindatissima e non ci si può nemmeno avvicinare mentre il programma è in onda.

Discorso diverso invece si può fare quando la casa è vuota. Soprattutto in passato, quando non c’era nessuna edizione in corso, la casa del GF si poteva sbirciare e, in alcuni rari casi, anche visitare. Ora che invece le edizioni si sono allungate e, soprattutto si susseguono con costanza, questa possibilità per i visitatori esterni è praticamente sparita nel nulla.

Abbiamo scoperto dunque dov’è la casa del Grande Fratello e, allo stesso tempo, abbiamo capito che è inavvicinabile e blindatissima. Per capire quindi qualcosa in più sulla location non ci resta che seguire con accortezza il programma!