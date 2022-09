Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, vacanze insieme prima del GF VIP in una casa a 5 stelle

Una vacanza di lusso nella casa di Cortina di Signorini: il direttore di Chi e Sonia Bruganelli insieme prima dell’inizio del GF Vip 7

Con l’arrivo di settembre, oltre alle ultime vacanze al mare, si gioisce di un’altra cosa: l’inizio delle trasmissioni televisive più amate che erano andate “in ferie” per l’estate. E così sarà per il Grande Fratello Vip 7, condotto da Alfonso Signorini che prima delle fatiche mediatiche si è concesso una vacanza nella sua casa a Cortina con Sonia Bruganelli.

La Bruganelli, come ormai sappiamo, sarà al fianco del direttore di Chi come opinionista nelle serate del GF Vip 7, insieme ad una esplosiva Orietta Berti. Ma come è andata questa vacanza? E soprattutto, possiamo finalmente levarci qualche curiosità sulla casa di Signorini a Cortina?

La vacanza di Sonia Bruganelli a casa di Alfonso prima del Grande Fratello

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha ricevuto la proposta di fare l’opinionista al Grande Fratello da Signorini stesso e, forse per confermare la proposta oppure per scambiarsi idee e suggerimenti sulla nuova edizione, i due hanno trascorso qualche giorno insieme sulle Dolomiti. Alfonso Signorini ha una casa a Cortina dove insieme hanno trascorso “tre giorni di pure risate e lacrime” come scrive la Bruganelli stessa sui social.

Dove si trova e com’è la casa di Signorini?

Ma questa delizioso nido in legno di Signorini com’è? Cosa sappiamo della casa di Alfonso a Cortina? Il giornale Il Tempo, nel 2021, aveva scoperto più nel dettaglio le proprietà immobiliari del direttore di Chi e per quanto riguarda questa casa pare che abbia sette stanze, due magazzini e anche due garage. Un totale della casa che sembra aggirarsi attorno al milione e mezzo di euro di valore! Sul come sia la casa internamente, purtroppo, non abbiamo molti dettagli. Le foto scattate in montagna non sono mai “localizzate” quindi non sappiamo né dove si trovi di preciso, né se le stanze che vediamo nei post su Instagram siano realmente la sua casa.

Una cosa però è certa, la casa di Cortina di Alfonso Signorini, con le sue sette stanze, sicuramente sarà dotata di ogni comfort possibile e arredata con eleganza, proprio come è lui!