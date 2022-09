Le previsioni meteo di ottobre, diverse regioni si preparano all’emergenza: il mese inizia con il botto. Tutte le informazioni.

Il mese di settembre sta per terminare, tra piogge e temperature subito autunnali. Scopriamo che tempo ci aspetta per il nuovo mese di ottobre.

Il mese di ottobre inizierà nel weekend, sabato 1 e domenica 2. Per quei giorni è prevista una rimonta dell’anticiclone, dopo il diffuso maltempo di giovedì 29 e venerdì 30 settembre. Su gran parte d’Italia avremo cieli con schiarite e sole, salvo una instabilità residua al Centro Sud nella giornata di sabato, in esaurimento in serata, e qualche precipitazione sulle regioni di Nord Ovest la domenica.

Scopriamo, poi, quale saranno le tendenze meteo del mese di ottobre. Dopo un inizio con l’anticiclone, infatti, arriverà sull’Europa e sul Mediterraneo un vortice freddo che porterà piogge, temporali e un brusco calo termico. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Meteo ottobre, diverse regioni si preparano all’emergenza: il mese inizia con il botto

Non si tratta ancora di vere e proprie previsioni del tempo ma di tendenze, elaborate dai meteorologi sulla base di modelli matematici.

Dopo un weekend di tempo in miglioramento, con clima mite, nella prima settimana di ottobre, da lunedì 3, sarà caratterizzata dall’arrivo in Italia di correnti fresche dal Nord Europa. Come riporta 3bmeteo. La circolazione depressionaria porterà nuova instabilità, soprattutto sui versanti orientali e nelle regioni meridionali. Sono attese piogge e temperature in diminuzione. Mentre sui versanti occidentali risaliranno.

La settimana seguente, verso le metà del mese di ottobre, sull’Italia potrebbe continuare ancora l’arrivo di aria fresca dal Nord Europa, con nuove precipitazioni, tra piogge e temporali, e calo delle temperature. I meteorologi, comunque, prevedono anche una certa variabilità delle condizioni meteo, con piogge alternate a schiarite e giornate più soleggiate.

Si tratta, comunque, solo di proiezioni a lungo termine, ancora tutte da confermare. Intanto, le regioni italiane si preparano ad affrontare la nuova stagione autunnale, normalmente caratterizzata da piogge anche intense e purtroppo anche dal rischio di dissesto idrogeologico, tra allagamenti, alluvioni e smottamenti.

Nel frattempo, la neve è già arrivata in montagna intorno ai 2mila metri. Nuove nevicate sono previste nel mese di ottobre, con possibile discesa di quota.