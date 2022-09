I trucchi per risparmiare quando prenotate su Booking: solo pochi li conoscono!

Come fare per spendere meno quando si prenota un hotel o un B&B su Booking. Ecco i trucchi semplici e geniali e le accortezze che vi faranno risparmiare

Avete trovato il volo a un prezzo stracciato, ora non vi resta che prenotare l’hotel. E qui l’amara sorpresa. Oppure avete deciso di andare in auto e volete un posticino delizioso ma che costi poco. Solo che una volta che finalmente trovate l’hotel che fa per voi restate scioccati dal prezzo. Decisamente alto. E ci chiedete: “possibile che non ci sia un modo per risparmiare quando si prenota un hotel? Un sistema low cost anche per gli hotel?”

La buona notizia è che sì, c’è. Ci sono trucchetti e accorgimenti che non tutti conoscono e che permettono di trovare l’hotel dei vostri sogni ad un prezzo decisamente più basso. O per lo meno questi trucchi vi aiutano a trovare delle offerte per spendere di meno quando prenotate su piattaforme di hotel online come Booking.com.

Trovare l’hotel che costa meno: come fare su Booking

Per i voli aerei oltre ad un’infinità di motori di ricerca per trovare quello più a basso prezzo ci sono sistemi e trucchi per trovare la super mega offerta. Da chi dice di non prenotare mai nel weekend al geniale sistema che sfrutta gli errori di inserimento come l’error fare flight.

E per gli alberghi? Di siti di comparazione di prezzi ce ne sono diversi, così come ci sono molti siti di prenotazione. Il più famoso e uno dei più affidabili e sicuri in assoluto con il miglior servizio di assistenza è senza dubbio alcuno booking.com. E grazie a qualche trucchetto potrete scovare su booking ottime offerte per gli alberghi.

Selezione trova offerte

Scegli dal calendario le date migliori

Prenotare solo in determinati giorni

Sfrutta Genius

Occhio alla cancellazione

Trova l’offerta migliore

Booking ha innumerevoli filtri che vi permettono di selezionare l’enorme vastità di proposte con quella che più fa al caso vostro. La maggior parte delle persone però non la utilizza. E soprattutto quasi nessuno flagga quella più importante ‘trova offerte’. Flaggando questa voce vi appariranno tutti gli hotel in offerta che potrete ovviamente selezionare per meta o altra tipologia. Quando si dice avere l’offerta sotto il naso e non vederla.

Scegliere l’hotel con le date low cost

Quando si vuole risparmiare è indispensabile un po’ di flessibilità. Magari basta cambiare di un giorno le date del proprio soggiorno per vedere il prezzo della camera abbassarsi. Ma come fare a sapere quali sono le date più convenienti? Semplicissimo. Una volta che avete scelto il vostro hotel, scrollate la pagina e cliccate su disponibilità vi apparirà il calendario con i prezzi per ogni singola notte. E in base a questo potrete scegliere le date più convenienti.

Prenota solo in determinati giorni

Se per i voli aerei i giorni da evitare per prenotare sono il weekend a quanto pare per gli alberghi è il contrario. La domenica è il giorno più conveniente, mentre il martedì e il mercoledì sono i più costosi.

Con Genius hai lo sconto

La fedeltà ripaga sempre. In amore e su booking! Iscrivendovi al programma fedeltà Genius riceverete mail con tutte le offerte in anteprima e potrete avere su diversi alberghi lo sconto del 10%. Più prenotate hotel con Booking più salirete di livello Genius con sconti sempre più cospicui.

Cancellazione gratuita, quando conviene

Molti hotel offrono la cancellazione gratuita il che è indubbiamente un bel vantaggio. Vi permette infatti di fermare l’albergo ad un prezzo conveniente anche se siete ancora in dubbio sul viaggio. E potete cancellare se trovate qualcosa di meglio o se annullate il viaggio.

Ma fate attenzione. A volte la cancellazione gratuita ha un costo più elevato della camera senza cancellazione. Se i dubbi sul viaggio sono tanti, beh allora scegliete la cancellazione gratuita, altrimenti per risparmiare conviene togliersi i dubbi e prenotare la camera senza cancellazione.

Per gli hotel la regola del prenotare con anticipo o all’ultimo minuto non incide molto sul prezzo. Indubbiamente però prenotare per tempo vi permette di avere una scelta più ampia e solitamente le offerte migliori sono quelle che vanno via subito. Dunque seguendo i nostri trucchi riuscirete a risparmiare anche su Booking.com!