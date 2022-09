Previsioni meteo della settimana: niente tregua e il peggio deve ancora venire

Le ultime previsioni meteo: settimana senza tregua e il peggio deve ancora venire. Tutti gli aggiornamenti sul tempo.

È arrivata sull’Italia una forte ondata di maltempo che avrà conseguenze per tutta la settimana. Piogge e temporali metteranno a dura prova diverse regioni italiane a rischio idrogeologico, dopo l’alluvione nelle Marche e i disagi in altre regioni.

Con il maltempo arriverà anche il freddo. Un autunno che inizia senza sconti e senza giornate di sole tiepido, quasi a compensare il gran caldo dell’estate scorsa.

La giornata di domenica 25 settembre, in cui si sono svolte le elezioni politiche, è iniziata all’insegna delle piogge in tutta Italia, salvo rare eccezioni. Sotto osservazione sono state le regioni tirreniche, soprattutto tra Lazio e Campania, e quelle di Nord Est, dove si sono concentrati i fenomeni più intensi.

Scopriamo le evoluzioni meteo della nuova settimana che inizia lunedì 26 settembre e che chiude il mese. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Meteo: settimana senza tregua e il peggio deve ancora venire

La nuova forte ondata di maltempo arrivata sull’Italia nell’ultimo weekend di settembre condizionerà buona parte della nuova settimana, senza tregua da piogge e temporali che su alcune zone saranno particolarmente intensi.

Le ultime precipitazioni, inoltre, hanno già provocato un deciso calo termico nei giorni scorsi. Le temperature scenderanno ancora durante la settimana. Effetto di un impulso di aria fredda proveniente dalla Groenlandia, come riporta 3bmeteo. A spingere l’aria gelida dal Nord sull’Europa è l’uragano Fiona, a causa della sua anomala risalita fino al Canada.

Per l’Europa sarà la prima irruzione di aria fredda della stagione, con temperature che raggiungeranno livelli quasi invernali su Regno Unito, Germania e Francia. In Italia, il calo termico colpirà soprattutto le Alpi con nevicate anche a quote basse per la stagione, sotto i 1400 metri, mentre il Centro e il Sud saranno investiti da piogge e temporali, anche a carattere di nubifragio e con venti forti. Il maltempo colpirà soprattutto le regioni tirreniche.

Nella giornata di lunedì 26 settembre, il tempo sarà instabile soprattutto al Centro Sud, con piogge e temporali tra Abruzzo, bassa Umbria, Lazio, Molise, Campania, alta Puglia e nord della Basilicata. Si tratta della perturbazione arrivata sull’Italia nel weekend. Le precipitazioni saranno più intense su Campania, Molise e Puglia. Sul resto del Centro e al Nord, invece, il meteo sarà più variabile, con peggioramento in serata, dovuto all’arrivo della corrente fredda dalla Groenlandia.

Nella giornata di martedì 27 settembre, il nuovo fronte perturbato proveniente dalla Groenlandia farà sentire i suoi effetti anche sulle regioni del Centro Sud. Le piogge e i temporali, tuttavia, saranno meno intensi. Il tempo sarà caratterizzato soprattutto da vento forte e calo delle temperature.Farà più freddo al Nord.

Per mercoledì 28 settembre è prevista una pausa dal maltempo. Sono previste maggiori schiarite e cieli più soleggiati o parzialmente nuvolosi. Eccetto per alcune piogge sulle Alpi di confine al Nord Ovest e sulla costa meridionale tirrenica. Sarà, tuttavia, una pausa breve.

Le tendenze meteo per giovedì 29 e venerdì 30 settembre annunciano un ulteriore peggioramento del tempo. Sarà, dunque, una fine di settembre all’insegna del maltempo.