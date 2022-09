Le ultime previsioni meteo, settembre finisce col botto: temperature pazzesche. Tutte le informazioni da conoscere.

Stiamo arrivando alla fine del mese di settembre e mentre sta per entrare l’equinozio di autunno, il meteo ci riserverà delle sorprese. Non piacevoli.

Quest’anno l’equinozio di autunno sarà il 23 settembre. La data, infatti, non è sempre la stessa ogni anni. È un venerdì e coincide con l’inizio dell’ultimo weekend di settembre.

Questi giorni del mese sono stati caratterizzati da tempo variabile, tra perturbazioni e schiarite. Il primo segnale di cambiamento e avvicinamento all’autunno è stato il calo delle temperature, che si è fatto sentire già a inizio settimana. Ecco che cosa dobbiamo aspettarci dal meteo dei prossimi giorni e della fine del mese di settembre.

Meteo, settembre finisce col botto: temperature pazzesche

Il prossimo weekend che ci porterà in autunno sarà segnato dall’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge diffuse su gran parte d’Italia, soprattutto al Centro Nord. La perturbazione arriverà dal Nord dell’Atlantico, come riporta 3bmeteo, e sarà concentrata nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre.

Venerdì 23 settembre, giorno dell’equinozio di autunno, invece, il tempo sarà più stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento o velatura e qualche pioggia isolata.

La perturbazione attesa per i prossimi giorni di fine settembre porterà piogge e temporali anche violenti, dovuti allo scontro tra le correnti fredde in arrivo dal nordatlantico e quelle ancora calde e umide presenti sul Mar Mediterraneo. Sono previsti nubifragi e grandinate.

Le previsioni in dettaglio

Come accennato, la giornata di venerdì 23 settembre sarà sostanzialmente stabile, con cieli quasi ovunque sereni o poco nuvolosi, salvo qualche annuvolamento sulle Alpi, qualche variabilità sull’Abruzzo e nuvole tra Molise, bassa Puglia e Sicilia con possibili piogge locali. Le temperature saranno stabili o in lieve rialzo.

Il peggioramento del tempo è atteso per la giornata di sabato 24 settembre. Il maltempo arriverà sulle regioni di Nord Ovest già al mattino, con piogge e temporali anche intensi. Pioggia è prevista, poi, anche su Sardegna settentrionale e Toscana. Ai temporali potrebbero essere associate grandinate. Mentre sulle Alpi nevicherà già a quote medie. Poi, tra pomeriggio e sera il maltempo arriverà sul resto del Nord e al Centro, su Umbria e Marche. Altrove il cielo sarà poco nuvoloso, mentre sarà soleggiato al Sud. Le temperature diminuiranno al Nord e in Toscana. I venti saranno in rinforzo. I mari saranno mossi o agitati.

Per domenica 25 settembre, giorno delle elezioni, il maltempo interesserà soprattutto le regioni del Centro. Sono attesi temporali forti su Toscana, Sardegna, Campania. Mentre il tempo sarà più variabile al Nord, sul versante adriatico e all’estremo Sud. Le temperature diminuiranno al Centro, mentre saranno stabili al Sud. I venti soffieranno moderati o forti, i mari saranno molto mossi o agitati.

Sebbene in calo, al Nord e al Centro, nel weekend le temperature si manterranno ancora nella media stagionale. Sarà invece dalla prossima settimana, l’ultima di settembre, in pieno autunno, che avremo un brusco calo termico, con valori anche di molto sotto la media.

Il crollo delle temperature interesserà tutta Italia.