Il New York Times da ragione ai vip: è in Italia la località in cui comprare la casa delle vacanze

State cercando la località perfetta per comprare la casa delle vacanze? Non abbiate dubbi, il posto giusto è l’Italia e lo dice anche il New York Times.

Siamo onesti: l’Italia è una nazione dalla bellezza impareggiabile. Da nord a sud il paesaggio cambia, si srotola in tante varietà di colori, profumi e natura… permettendo a tutti di vivere la magia.

Questo è il motivo per cui tantissimi VIP scelgono l’Italia come meta per le loro vacanze e, soprattutto, come destinazione perfetta dove comprare la casa delle vacanze!

L’Italia è la nazione dove comprare casa per le vacanze

Il New York Times dà ragione ai VIP: se state cercando una location dove comprare una casa per le vacanze non guardate all’estero. La vera meraviglia è tutta in Italia. Ne sono la prova, tra i tanti, Ben Affleck e Jennifer Lopez che hanno trascorso la loro luna di miele sul Lago di Como. Oppure George Clooney che sempre qui ha comprato una casa. E proprio questa destinazione, se state cercando di vivere da vip comprando una casa delle vacanze nei posti a loro più congeniali, è quella perfetta.

Il Lago di Como è la destinazione VIP per eccellenza

Il Lago di Como sembra essere la destinazione al top dove comprare una sistemazione per le vacanze o dove comunque affittare una proprietà per rilassarsi se volete emulare o provare la vita da star. Solo negli ultimi anni abbiamo visto qui personaggi del calibro di Lady Gaga, Paris Hilton, Uma Thurman, Julia Roberts, John Legend, Charlize Theron ….

Diciamo quindi che da George Clooney in poi, piano piano i VIP del jet set di Hollywood hanno iniziato ad apprezzare non solo il Lago di Como, ma tutta l’Italia trasformandola nella destinazione perfetta per le loro vacanze e per acquistare una casa.

E voi? Vi siete decisi che proprio il Lago di Como è la destinazione giusta per le vostre vacanze e soprattutto che l’Italia è la meta top per acquistare una casa delle vacanze?