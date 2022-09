Vacanze? Meglio a Settembre, ecco i vip che lanciano la moda della partenza in ritardo

By

I VIP lanciano la moda delle vacanze a settembre! La maggior parte di noi è tornata in ufficio, ma invece c’è ancora qualcuno che sta preparando le valige per le ferie e tanti di loro sono personaggi famosi!

Mentre noi siamo qui in ufficio a recuperare tutte le scadenze e gli impegni “persi” durante le ferie, c’è che invece sta per partire per le vacanze a settembre: i VIP.

Tanti personaggi famosi hanno infatti lanciato la moda della partenza in ritardo, ossia quando tutti sono tornati a casa. Del resto, non è certo una novità che il mare a settembre sia il più bello di sempre! Ma chi è che sta partendo o è partito da poco?

I VIP che partono a settembre per le vacanze

Basta fare qualche giretto su Instagram o sui principali social per vedere moltissimi personaggi famosi che hanno iniziato solo ora a preparare le valige. Le vacanze a settembre e le partenze in ritardo dei VIP sono diventate ormai un must da seguire e imitare. Vediamo insieme chi è partito adesso o chi è tornato da poco!

Benedetta Parodi : un bel viaggio di settembre per i suoi 50 anni. La conduttrice di Bake Off Italia è volata in California e a Manhattan Beach per celebrare l’importante anniversario. Guardando alle sue foto viene un po’ di invidia non è vero?

: un bel viaggio di settembre per i suoi 50 anni. La conduttrice di Bake Off Italia è volata in California e a Manhattan Beach per celebrare l’importante anniversario. Guardando alle sue foto viene un po’ di invidia non è vero? Diletta Leotta : impegnatissima e piena di appuntamenti lavorativi. Tuttavia anche la Leotta quando non è sul campo si concede delle straordinarie vacanze di settembre e lo fa in Sicilia dove, le temperature sono ancora calde!

: impegnatissima e piena di appuntamenti lavorativi. Tuttavia anche la Leotta quando non è sul campo si concede delle straordinarie vacanze di settembre e lo fa in Sicilia dove, le temperature sono ancora calde! Emma Muscat: un volo verso lo straordinario deserto del Sahara! Ecco dove si trova la cantante che ha optato per un viaggio a settembre in una destinazione conturbante e molto affascinante tutta da scoprire!

Vanessa Incontrada: anche la bellissima conduttrice posta una foto di lei con i capelli bagnati e la didascalia “Ultimo bagno di settembre”. Dove sia andata in vacanza però resta un mistero, la sua riservatezza questa volta la fa da padrona!

Che ne dite? Vi abbiamo fatto venire voglia di partire per una bella vacanza a settembre in ritardo come i super vip?