Questo posto pazzesco esiste davvero: si trova alla porta del Paradiso

Di luoghi incredibili nel mondo ne esistono tantissimi. Eppure questa volta abbiamo trovato per voi una destinazione mistica e impressionante letteralmente alla porta del Paradiso!

Una chiesa, collocata in cima ad un monolite di 40 metri, praticamente irraggiungibile e così in alto da far pensare che sia direttamente in Paradiso.

È questo il luogo magico e mistico di cui vi stiamo parlando oggi. Una destinazione che è unica nel suo genere che fa venire i brividi lungo la schiena anche solo a guardarla.

La chiesa più inaccessibile alla porta del Paradiso

Si chiama Katskhi Pillar ed è un monolite di 40 metri di altezza, nella regione di Imereti in Georgia. Viene chiamato Pilastro della Vita e, sulla sua sommità, si trova un piccolissima chiesa dedicata al monaco teologo bizantino Massimo il Confessore. Guardandola immersa tra le nuvole viene da chiedersi come abbia fatto a trovarsi lì, chi ha avuto l’estro di realizzarla e come ha fatto a costruirla soprattutto!

La visione di questo luogo così in alto da sfiorare il cielo è surreale e bellissima allo stesso tempo. Proprio qui, in passato più o meno intorno al X secolo, gli asceti si ritiravano per vivere delle importanti esperienze mistiche e spirituali. Quando questa usanza finì la chiesa venne praticamente dimenticata.

La riscoperta e chi ci vive oggi

Ma nel 1944 un gruppo di alpinisti si ritrovò davanti a questo incredibile luogo e, piano piano, è stato restaurato e reso nuovamente accessibile anche per dir messa dalla metà degli anni ’90.

Per arrivare a questa chiesa occorre fare un pellegrinaggio mistico molto intenso e provante, anche a livello fisico. Si tratta di 131 scalini attaccati alla parete in ferro praticamente a strapiombo nel vuoto. Chi li fa? Sicuramente il sacerdote ortodosso Maxime Qavtaradze che, dal 1995, vive qui in solitudine e scendendo in paese solo 1 volta alla settimana.

E tutti gli altri? Purtroppo i viaggiatori non possono salire fino alla cima. Il massimo che è concesso loro è la scalata della prima parte del pilastro per raggiungere una croce incastonata nella roccia e lì fermarsi a pregare.

Pazienza, anche da terra questo luogo pazzesco alla porta del Paradiso è magico e meraviglioso.