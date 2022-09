Le ultime novità sugli eventi di autunno: in In Italia potete già vivere la magia di Halloween: il divertimento è assicurato. Tutte le informazioni utili.

È appena entrato l’autunno e già si pensa ad Halloween, la festa degli spiriti dell’oltretomba che si festeggia alla vigilia di Ognissanti. È il capodanno celtico, molto popolare in Irlanda ed esportato negli Stati Uniti dove si celebra come un carnevale. Negli anni questa festa è arrivata anche in Italia.

Tante sono le feste dedicate ad Halloween in tutta Italia. Feste rivolte soprattutto a bambini e ragazzi. Ludoteche, sale giochi e parchi divertimento organizzano eventi appositi, rivolti alle famiglia.

Su tutti, i parchi tematici propongono un’offerta specifica per Halloween, con attrazioni rivisitate e dedicate, spettacoli e tanto altro. In particolare, non dovete perdervi le proposte di Mirabilandia, il grande parco divertimenti appena fuori Ravenna. Il parco festeggerà Halloween con largo anticipo sul calendario. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

In Italia potete già vivere la magia di Halloween: il divertimento è assicurato

Non dovete perdervi per nulla al mondo le proposte di Mirabilandia per festeggiare Halloween. Non solo per le attrazioni da brivido e gli spettacoli, ma perché nel parco divertimenti la festa degli spiriti arriverà in anticipo: si inizia già il 1° ottobre e i festeggiamenti dureranno per oltre un mese fino al 6 novembre. Il parco sarà aperto nei weekend.

Adulti e bambini, ragazzi e famiglie avranno tante occasioni di divertimento e spensieratezza. Il parco di Mirabilandia sarà tutto addobbato a tema, con grandi zucche, scheletri, streghe, pipistrelli, mostri, zombie e tutti i personaggi e simboli caratteristici di Halloween.

Saranno ben sei weekend di divertimento, tra horror e mistero, con tante attrazioni. Per le famiglie con bambini saranno a disposizione tunnel fatati e animazioni con i personaggi più amati di Nickelodeon. Mentre adulti e ragazzi potranno sfidare le loro paure nell’Tunnel Horror, con creature mostruose, o attraversare il laBRIVInto stregato, un percorso animato da magiche creature dove sarà facile perdere l’orientamento.

Inoltre, per gli adulti sono disponili altri 5 tunnel: la discesa agli inferi di Malabolgia; le mostruose creature di Acid Rain; l’eterno pianto di Llorona; i sadici scherzi e le risate di Psycho Circus, a cui si aggiunge The Walking Dead, new entry 2022, la nuova casa degli orrori di Mirabilandia, ambientata nei principali luoghi dell’omonima serie.

Nel tunnel il Ponte dei Ricordi, invece, si potranno ammirare fiori colorati e atmosfere incantate.

Tra gli spettacoli in programma si segnalano: The Witching Time by Teatro del Ramino; Mago Merlino e i suoi segreti, nell’area western del Parco; e i nuovi Frankestein, sul palco di Piazza della Fama, e Jack il clown. Al Pepsi Theatre andrà in scena Delirium, musical ambientato in un cimitero la notte di Halloween. Poi: Los Locos Fantasmas; Let’s Party; Hot Wheel City – La nuova sfida.

Mentre dal 19 ottobre apriranno le due nuove horror zone: Zero Signal e Dead End.

Infine, da non perdere il sabato sera, fino al 31 ottobre, l‘Halloween Horror Festival, con nuove horror zone attive di notte. Il sabato e nei giorni 30 e 31 ottobre l’apertura del parco sarà prolungata fino alle 22.00.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Mirabilandia.