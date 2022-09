La funzione dell’iPhone che nessuno conosce, ma ti svolta la vita

La nuova funzione dell’iPhone vi lascerà senza parole, soprattutto se amate viaggiare e fare escursioni estreme. Ecco di cosa si tratta.

Che l’iPhone sia un telefono all’avanguardia sotto svariati punti è evidente a tutti. Per questo nei nuovi telefoni della Mela, la versione 14 per la precisione, è stata inserita una funzionalità incredibile e dedicata interamente alla sicurezza.

Nei modelli di iPhone 14 arriva infatti una nuova funzione per l’invio di chiamate di emergenza via satellite. Perfetta quindi per chi ama viaggiare e raggiungere anche posti isolati.

In cosa consiste la nuova funzione iPhone per la sicurezza?

Viaggiare in sicurezza è una priorità. Per questo motivo iPhone 14 ha deciso di inserire una nuova funzione per inviare una chiamata di soccorso anche in quei luoghi dove la copertura telefonica è assente. Apple infatti ha deciso di rendere i suoi strumenti e cellulari sempre più importanti e ricchi di funzioni per gli appassionati delle attività outdoor come la possibilità di lanciare un SOS via satellite se non c’è campo.

Come funziona l’SOS?

I dettagli su come funzionerà ancora non sono stati resi noti, ma la funzione SOS verrà rilasciata a novembre con l’aggiornamento di iOS 16. Sappiamo però alcune cose:

Apple userà il proprio s ervizio di assistenza interno per queste nuove emergenze che smisterà poi a chi di dovere

che smisterà poi a chi di dovere La segnalazione verrà lanciata schiacciando il tasto “ Testo di Emergenza via Satellite ” e poi cliccando su “Segnala Emergenza”.

” e poi cliccando su “Segnala Emergenza”. Sarà gratis per chi ha un iPhone da due anni, mentre in seguito sarà fondamentale attivare un abbonamento.

per chi ha un iPhone da due anni, mentre in seguito sarà fondamentale attivare un abbonamento. Inizialmente il servizio sarà disponibile solo negli USA e in Canada, ma entro pochi mesi sarà fruibile anche nel resto del mondo

La nuova funzione di iPhone svolta veramente la vita insomma. Anzi, in alcuni casi può veramente salvarla diventando così uno strumento di cruciale importanza per chi ama viaggiare e raggiungere mete lontane e isolate in sicurezza.