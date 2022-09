È il loro momento e valgono una fortuna: dove e come trovare i tartufi

Dove trovare i tartufi? Valgono tantissimi e questa è la stagione giusta per andare nei boschi e, rispettando regole e normative, mettersi a caccia di tesori.

Come e dove trovare i tartufi è una domanda che si pongono moltissime persone. Vista non solo la loro bontà, ma anche il loro valore economico.

Questi funghi sotterranei sono un vero e proprio tesoro e per questo diventa interessante cercare di trovarli in giro nei boschi. Ma per andare alla ricerca dei tartufi servono delle indicazioni e noi siamo qui per questo!

Dove trovare i tartufi e come identificare il posto giusto

La prima cosa da sapere per scovare l’esatta posizione dei tartufi è che, a differenza della ricerca dei funghi porcini, gli occhi ci aiutano ben poco. Questi funghi ipogei crescono infatti sotto la terra, ma vicini ad alcune piante specifiche da cui traggono nutrimenti. Ogni tartufo ha così un suo albero preferito e un terreno ricco di determinati componenti in cui si sviluppa meglio.

Quercia

Nocciolo

Carpino

Castagno

Pino

Pioppo

Attenzione però anche al terreno: per scovare i tartufi occorre che il terriccio abbia un ph alcalino, non ci siano ristagni e l’area sia ben ampia e spaziosa. Generalmente poi, attorno alla pianta non ci sono altri arbusti o vegetazione perché il ph del tartufo impedisce la crescita di altre forme di flora.

Per rispondere quindi alla domanda dove trovare i tartufi bisogna essere chiari e onesti: prima di tutto il fiuto del cane è indispensabile e poi non è così semplice se si va senza cognizione di causa. Per questo esistono delle tartufaie, ossia delle aree specifiche dove il terreno e la vegetazione sono stati riconosciuti come “perfetti” per i tartufi. Attenzione però. La maggior parte delle tartufaie sono di proprietà privata.