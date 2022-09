Meteo weekend: gelo in arrivo sull’Italia. Sabato e domenica da battere i denti

Cosa ci aspetta sabato e domenica? Le previsioni meteo, ma soprattutto delle temperature previste per il weekend 24-25 settembre.

Niente di buono per chi ama l’estate. Ormai infatti questa straordinaria stagione sembra essere definitivamente terminata cedendo il passo all’autunno. Ma non solo. Ciò che preoccupa è il calo delle temperature che sta travolgendo l’Italia e che pare si intensificherà nel fine settimana in arrivo.

Che tempo farà sabato 24 e domenica 25 settembre 2022? Siete pronti a rispolverare piumini e le giacche?

Affondo artico destinato a continuare?

Secondo gli esperti di 3bMeteo le temperature sono crollate e continueranno a scendere vertiginosamente. Nei giorni scorsi c’è stato un affondo artico e poi, a seguire, un lievissimo rialzo durato però troppo poco. Da ieri, infatti le correnti di aria fredda provenienti da nord hanno nuovamente abbassato le temperature. Ma che tempo farà nel fine settimana? Come sono le temperature del weekend in Italia?

Previsioni meteo e temperature per il weekend, la tendenza

Sabato 24 settembre possiamo dire che la parola d’ordine a livello meteorologico è “nuvoloso“. Ci sarà qualche spiraglio di sole, soprattutto al nord, ma il resto dell’Italia sarà travolto da un cielo velato e piovoso. Le temperature in questo caso saranno stabili nei loro valori massimi, ma di notte le minime potrebbero scendere anche intorno ai 12-15 gradi.

Anche per quanto riguarda la giornata di domenica 25 settembre, se di giorno sembrerà di poter tirare un sospiro di sollievo con temperature ancora miti che permetteranno anche di godersi ancora un po’ di mare, la sera cambia tutto. L’escursione termica infatti si farà sentire e ci saranno cali anche piuttosto importanti.

Monitoriamo le evoluzioni!

Tuttavia, e non ci stanchiamo mai di ricordarlo, queste sono solo tendenze. Per essere sicuri delle evoluzioni meteorologiche del fine settimana è meglio aggiornarsi nella giornata di venerdì. La speranza è che, ovviamente, il freddo non si faccia sentire così tanto com’è avvenuto negli scorsi giorni e che l’anticiclone spadroneggi e si impossessi, ancora per qualche settimana, delle temperature.