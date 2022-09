I 5 luoghi più mozzafiato d’Europa che vi fanno tornare indietro nel tempo

Per i viaggiatori che amano la storia e che vogliono vivere o rivivere le esperienze del passato ci sono luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. Scopriamo le località imperdibili in Europa

Non solo borghi ma anche vere e proprie città caratterizzate da un fascino senza tempo. Luoghi che non hanno lasciato il passo alla modernità, mantenendo quelle caratteristiche strutturali e anche la vita a rilento che caratterizzava le epoche lontane.

Sembra di entrare in una cartolina, alcune non sono praticamente reali eppure sono gioielli che si trovano molto più vicini di quello che immaginiamo.

Viaggio nel tempo: i luoghi più belli

Una delle tappe immancabili in questo viaggio nel tempo è Bruges, una delle cittadine più belle di tutta Europa. Il Belgio è sicuramente sottovalutato anche perché molti non vanno oltre le mete più famose. Sono proprio le sue città più piccole ad essere straordinarie e sicuramente questa è uno dei villaggi più spettacolari. Oltre all’atmosfera che si respira, ai luoghi riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ci sono canali super romantici e moltissime architetture medievali.

L’Inghilterra è tutta da scoprire, il villaggio più caratteristico per un tuffo nel passato è Bibury. Sembra praticamente di entrare in uno di quelli narrati nelle fiabe. Si trova a 130 chilometri da Londra quindi si può raggiungere agevolmente anche per una gita di un giorno. Le strade sono tutte colorate, ci sono i cottage in pietra, tutto è stato mantenuto con la fisionomia urbana del XIV secolo e anche gli abitanti sembrano voler vivere ancora in quell’esperienza.

Da visitare anche l’Irlanda e in particolare Newgrange, praticamente questo è il più antico luogo di Stonehenge e c’è una tomba che risale addirittura a 5000 anni fa. L’energia del posto è veramente spettacolare, si può vivere un viaggio nel tempo e nello spazio, catapultati in un’epoca lontana.

Se amate le leggende invece non lasciatevi scappare la Bassa Normandia e in particolare Mont Saint Michel dove si trova uno dei castelli più belli al mondo. Se ne raccontano di storie e vicende su questo posto, tuttavia il sito è stupendo anche dal punto di vista architettonico quindi è doveroso di una visita.

Anche Tallin, capitale dell’Estonia che affaccia sul Mar Baltico è ricca di fascino. Qui è lo stile gotico a farla da padrone, ci sono le cinta murarie, le strutture antiche e anche le viuzze molto particolari. L’ideale è passeggiare nel suo centro storico e lasciarsi guidare, senza telefono e senza cartina.

Questi sono luoghi non particolarmente conosciuti dal turismo di massa ma molto particolari per chi vuole fare un’esperienza suggestiva e anche diversa.