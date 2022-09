Curiosi, bellissimi e affascinanti: i globicefali vivono nel Santuario Pelagos nel Mar Mediterraneo e potete avvisarli anche voi!

Ma veramente si trovano nel Mediterraneo? Questa è la domanda che tantissime persone si pongono quando scoprono che i cetacei che popolano il nostro mare sono svariati e meravigliosi.

È il caso del Globicefalo, il delfinide più grande dopo l’Orca. Un animale meraviglioso, con il suo colore nero perlato, il volto che sembra sorridere e questa macchia a forma di ancora bianca sulla pancia. E vive nel Mediterraneo, più precisamente nel Santuario Pelagos.

La curiosità innata dei globicefali

Chi ha avuto la fortuna di incontrarli durante un’escursione di Whale Watching lo sa: i globicefali sono estremamente curiosi. Vivono in gruppi molto numerosi e come una grandissima famiglia quando incontrano una barca la circondano per studiare chi c’è a bordo e cosa succede attorno a loro. Non è così raro infatti che le imbarcazioni che incontrano i globicefali debbano spegnere i motori e aspettare che la curiosità degli animali si esaurisca prima di poter ripartire.

Le caratteristiche del globicefalo

Il globicefalo misura fino a 6 metri e può pesare fino a 3 tonnellate. Sono cetacei piuttosto longevi visto che vivono fino a circa 60 anni i maschi e 80 le femmine. Per trovarli non dovete però sperare di avvistarli vicino alla costa. Generalmente si trovano nei pressi degli strapiombi dove possono trovare i calamari che vengono catturati a circa 500 metri di profondità. Nel Santuario Pelagos le stime parlano di 2000 o 10mila esemplari che vivono e popolano queste acque.

Le minacce maggiori

Chiaramente, anche per questi bellissimi animali, ci sono dei pericolo causati il più delle volte dall’uomo. Il traffico marittimo, la presenza di reti abbandonate o di inquinamento sono infatti tra le principali cause di morte di questi bellissimi animali.

Andate a vederli dal vivo!

Ora li conoscete meglio, sapete che sono curiosi e che ammirarli da un’imbarcazione di whale watching è un’esperienza da fare assolutamente! I globicefali vi aspettano!