Dove trasferirsi per vivere sulla spiaggia in modo completamente low cost? Abbiamo trovato alcune destinazioni di mare da sogno dove il costo della vita è bassissimo.

Chi non sogna di poter vivere circondato da bellezza, meraviglia e pace senza spendere milioni di euro? Si tratta di una condizione di vita destinata a rimanere un sogno? Assolutamente no!

Ci sono infatti delle località nel mondo che, pur essendo vicinissime a noi, hanno un cambio molto favorevole con l’euro e ci permettono di vivere come dei signori! Il tutto, non possiamo dimenticarlo, sulle spiagge più belle del mondo. Siete pronti a scoprire dove trasferirvi per vivere low cost in riva al mare?

Dove trasferirsi per vivere sulla spiaggia senza spendere quasi niente?

Esquire ha analizzato diverse fonti e, alla fine, ha trovato quali sono le località di mare dove vivere sulla spiaggia spendendo praticamente niente. Potete pensare di fare una pausa pranzo completa spendendo solo due euro? In alcune di queste località è possibile!

Il primo posto che vi suggeriamo dove vivere sulla spiaggia spendendo pochissimo è Hanoi. Città meravigliosa, culturalmente interessante e con un costo della vita veramente ridicolo. Spostandoci poi a Penang in Malesia la situazione è piuttosto simile. Luoghi meravigliosi, spiagge paradisiache e prezzi per vivere molto ridotti. Taghazout in Marocco è la località più economica e al contempo affascinante dove vivere in modo low cost sul mare. Siete pronti a partire?

Siete pronti a cambiare vita adesso

L’idea di “mollare tutto” e trasferirsi a vivere al mare, in spiaggia, magari trovando sussistenza tramite un famigerato bar tra la sabbia è un sogno comune a molti. Senza dover fare dei drastici cambiamenti di vita le destinazioni dove vivere low cost in spiaggia esistono insomma e visto che orami siamo tutti abituati allo smart working, perché non trasferirsi? Nulla vi trattiene!