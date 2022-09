Dovete sapere che Indiana Jones 5 è stato girato in Italia: ecco l’incredibile location. Dove si trova e perché è stata scelta. Tutte le informazioni.

Dopo una lunghissima attesa, tra continui rinvii per varie riscritture del copione, nuovi cambi di programma e la pandemia di mezzo, finalmente a giugno 2023 uscirà il nuovo capitolo della saga di Indiana Jones, il quinto film della serie.

Tra le curiosità da conoscere, quelle più interessanti riguardano le location del film. Come accade normalmente per queste grandi produzioni, le riprese vengono effettuate in varie parti del mondo, spesso in luoghi iconici e storici. Ricordiamo, ad esempio, l’ultimo film di James Bond girato a Matera e altre località vicine, come Gravina di Puglia, Sapri e Maratea. Le scene hanno connotato il film e promosso i viaggi in questi luoghi.

Indiana Jones 5 ci interessa in modo particolare perché anche questo film ha avuto un set in Italia, in Sicilia in particolare, con riprese in vari luoghi dell’isola. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Indiana Jones 5 è stato girato in Italia

Ben più di una sola location, diverse e tutte bellissime. Sono i luoghi della Sicilia, che possiamo considerare come macro location, in cui sono ambientate alcune scene di Indiana Jones 5, l’ultimo film della celebre saga con Harrison Ford.

La troupe del film è stata in Sicilia a ottobre 2021, spostandosi tra Catania, Siracusa, Cefalù, Castellamare del Golfo, San Vito Lo Capo, Trapani e Marsala. Tanti luoghi bellissimi che renderanno ancora più affascinante il film. Raccontando le avventure di un archeologo non poteva esserci luogo migliore della Sicilia.

Stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi e basate sugli avvistamenti di troupe e cast, le scene siciliane di Indiana Jones 5 sarebbero state girate inizialmente al Parco archeologico di Neapolis, in particolare all’Orecchio di Dioniso e alla Grotta dei Cordari. Poi la troupe si è spostata nella bellissima città di Cefalù, che per l’occasione è stata trasformata in una cittadina degli anni ’60.

Numerose, poi, sono state le riprese nella provincia di Trapani. La troupe di Indiana Jones 5 ha girato a Castellamare del Golfo, alla Tonnara del Secco di San Vito Lo Capo e alle Saline dello Stagnone di Marsala. Tra le location più spettacolari e che sicuramente vedremo bene nelle scene del film c’è il Parco archeologico di Segesta, con il suo imponente tempio dorico e il teatro ellenistico scavato nella roccia.

Nella città di Trapani, invece, non sono state effettuate riprese ma è stata allestita la base logistica dell’unità del film, con magazzini e uffici.

L’elenco delle location siciliane di Indiana Jones 5

Parco archeologico di Neapolis, Siracusa

Castello Maniace, Siracusa

Cefalù, centro storico

Castellammare del Golfo

Tonnara del Secco, San Vito Lo Capo

Parco archeologico di Segesta

Saline dello Stagnone, Marsala

Non è detto che vedremo tutti questi luoghi nel montaggio finale del film, ma queste sono le località dove la troupe del film è stata avvistata e ha girato alcune scene.

Il film Indiana Jones 5 uscirà in sala il 30 giugno 2023. Oltre al protagonista Harrison Ford, sono bel cast Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann e Boyd Holbrook.

La regia è di James Mangold, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme Jonathan Kasdan. Mentre Steven Spielberg è produttore, insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. La colonna sonora è firmata da John Williams.