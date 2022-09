Il nuovo servizio della compagnia aerea Finnair: il biglietto unico volo+treno per arrivare in aeroporto in Italia. Tutte le informazioni utili.

Anche nel settore aereo crescono i servizi di trasporto integrati che permettono la combinazione tra mezzi diversi, all’insegna dell’intermodalità e soprattutto della sostenibilità. Servizi che agevolano chi dall’aeroporto viaggia verso città diverse.

Ora un servizio del genere viene offerto da Finnair, compagnia aerea di bandiera della Finlandia, che mete a disposizione un biglietto unico aereo+treno per i passeggeri in viaggio su Roma.

Il biglietto unico si potrà prenotare nelle agenzie di viaggi tramite il servizio informatico di prenotazione Gds. Ecco tutto quello che bisogna sapere in dettaglio.

Finnair: biglietto unico volo+treno per arrivare in aeroporto in Italia

Per i passeggeri che viaggiano su Roma, la compagnia aerea Finnair mette a disposizione il biglietto unico per il volo e il treno per raggiungere l’aeroporto o per viaggiare dall’aeroporto verso altre città italiane.

Con la prenotazione in agenzia di viaggi, tramite il sistema informatico Gds, è possibile acquistare il biglietto unico per un volo Finnair e per un collegamento ferroviario verso e dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Partendo con il treno dai due aeroporti, sarà possibile raggiungere oltre 25 stazioni in tutta Italia, come Firenze e Napoli. Riporta Travel Quotidiano.

Viaggiando con Finnair, i passeggeri potranno raggiungere la Finlandia, la capitale Helsinki e le principali città del Paese. Dall’aeroporto di Helsinki, inoltre, saranno raggiungibili tutte le altre rotte internazionali della compagnia aerea, come gli Stati Uniti, con i nuovi voli per Dallas, l’India e la Thailandia.

Come prenotare il biglietto unico

Prenotare nello stesso momento il volo con Finnair e il viaggio in treno è facile, basta cercare nel sistema informatico Gds le tariffe AY per una delle stazioni ferroviarie presenti in elenco. Le tariffe AY per la classe di viaggio selezionata saranno visualizzate come per qualsiasi collegamento aereo. Poi, per effettuare il check-in e accedere al biglietto ferroviario, occorre andare alla pagina AccesRail Check-in.

Prima del viaggio il biglietto unico va stampato o scaricato su smartphone. Il Pnr contiene un messaggio Ssr con le informazioni.

Una volta arrivati all’aeroporto di Roma Fiumicino, i passeggeri potranno recarsi alla stazione ferroviaria e salire sul treno, con il biglietto unico volo+treno.

Per ulteriori informazioni: www.finnair.com/it-it