Vi proponiamo i 3+1 borghi da visitare a metà settembre in Italia, ecco dove andare tra bellezze architettoniche e paesaggio. Tutte le informazioni utili.

Per i vostri viaggi in giro per l’Italia, alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, vi proponiamo i 3+1 borghi da visitare in una gita o weekend di metà settembre.

Nel periodo in cui le giornate si accorciano, mentre il caldo non accenna ancora a diminuire, prima dell’arrivo dell’autunno vero e proprio, è piacevole stare all’aria aperta. Andare per campagne, visitare piccoli centri, conoscere nuovi paesaggi.

L’Italia è piena di autentiche meraviglie non sempre conosciute e tutte da scoprire. Per soddisfare il vostro desiderio di scoperta di luoghi incantevoli per brevi viaggi di metà settembre, vi portiamo nei 3+1 borghi dove andare in Italia. Di seguito tutti i dettagli.

Prima segnaliamo anche gli itinerari d’autunno a Bressanone, tra natura, cultura e sapori.

I 3+1 borghi da visitare a metà settembre in Italia, dove andare

Per viaggi indimenticabili alla scoperta delle piccole e grandi meraviglie d’Italia, ecco i 3+1 borghi dove andare in Italia a metà settembre. Un periodo ideale per visitare i piccoli centri ricchi di storia, arte e cultura del nostro territorio. Luoghi di eccezionale bellezza architettonica e paesaggistica, in contesti naturali in cui si inseriscono armoniosamente. Ecco dove andare.

Capestrano, Abruzzo

Sirolo, Marche

Dozza, Emilia Romagna

Nemi, Lazio

Capestrano, il borgo amato dai trekkers

Borgo di Capestrano (Adobe Stock)Il primo luogo dove vi portiamo si trova in Abruzzo, è un pittoresco borgo ai confini del Parco Nazionale del Gran Sasso, in provincia dell’Aquila. Il borgo è Capestrano e sorge sulle colline di un altopiano di origine carsica, affacciato sull’alta Valle del Tirino. La caratteristica principale di Capestrano è il Castello Piccolomini, risalente al 1485, che domina il borgo e disegna il suo profilo.

Il centro storico ha conservato l’impianto medievale. Un borgo da visitare tutto a piedi, insieme al territorio montano circostante che offre tanti percorsi per passeggiate e trekking.

Vi segnaliamo anche la nostra guida a Capestrano, con tutte le informazioni utili.

Sirolo, il borgo sul mare

Borgo di Sirolo (Adobe Stock)Anche se l’estate sta finendo, anzi proprio perché l’estate sta finendo, è il momento di visitare gli splendidi borghi sul mare che si affacciano sulle coste italiane. Qui, in particolare, vi portiamo a Sirolo, gioiello della Riviera del Conero, in provincia di Ancona. A metà settembre il borgo si lascia ammirare in tutta la sua bellezza, senza l’affollamento dei turisti.

Affacciatevi dalla sua terrazza panoramica con vista mozzafiato sul mare e sul Monte Conero, passeggiate per i vicoli del borgo medievale, visitate la chiesa di San Nicola o Nicolò di Bari, scendete fino alla spiaggia Urbani, dove passeggiare sui sassi ma anche prendere l’ultimo sole e fare un ultimo bagno in mare. Da non perdere la cucina locale a base di pesce e altre specialità.

Sirolo si può raggiungere con il servizio integrato treno + bus di Trenitalia, disponibile fino al 2 ottobre.

Dozza, il museo a cielo aperto



Risalendo l’Italia, andiamo in Emilia Romagna a visitare il caratteristico e in tutti i sensi pittoresco borgo di Dozza. Situato a sud di Bologna, a pochi chilometri da Imola, il borgo di Dozza offre una galleria d’arte a cielo aperto. Le pareti dei suoi edifici, infatti, sono ricoperte di murales coloratissimi, una tradizione iniziata negli anni ’60.

Il borgo ha mantenuto l’impianto originario medievale, dove è conservata la splendida Rocca Sforzesca. Da visitare anche il Centro Studi Tolkeniani, insieme ai campi e vigneti del territorio circostante. Dozza da quest’anno è una nuova Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Nemi, l’incanto sul lago



Concludiamo le proposte sui 3+1 borghi da visitare a metà settembre in Italia, con una delle località più belle e spettacolari dei Castelli Romani, l’incantevole borgo di Nemi. Un luogo molto caratteristico che è più di un semplice borgo, perché si affaccia sul lago omonimo. Il centro abitato di Nemi è arrampicato su un’altura dei Colli Albani, che scendono al picco sull’antico lago vulcanico.

È un luogo ideale oltre che per scoprire arte e sapori della tradizione, anche per conoscere la storia antica, con l’area archeologica del tempio di Diana Aricina (o Nemorense) e il Museo delle navi romane, affacciato sulle rive del lago di Nemi. Da non perdere, poi, la Terrazza degli Innamorati con vista mozzafiato sul lago.

Grazie a una convenzione speciale di Trenitalia, chi arriva a Nemi con il treno regionale può ottenere uno sconto nei negozi, luoghi di cultura e sport del borgo.