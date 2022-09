Le previsioni meteo della settimana da lunedì 12 settembre: che tempo farà in Italia. Gli ultimi aggiornamenti.

In vista della prossima settima, ecco che tempo dobbiamo aspettarci in Italia secondo le previsioni meteo aggiornate.

Dopo un weekend variabile, tra piogge, temporali improvvisi ma anche schiarite e cieli soleggiati, la settimana che inizia da lunedì 12 settembre sarà caratterizzata dalla rimonta dell’anticiclone e dal ritorno del gran caldo in Italia.

Di seguito, vi proponiamo tutte le previsioni del meteo in dettaglio.

Meteo della settimana da lunedì 12 settembre: che tempo farà

All’inizio della prossima settimana, mentre una perturbazione, conseguenza dell’uragano Danielle, investirà la Penisola Iberica e la Francia, portando piogge forti e temporali, il Mediterraneo centrale e l’Italia saranno sotto l’effetto dell’anticiclone nordafricano, con tempo soleggiato e ritorno del caldo intenso. Le temperature saliranno in modo anomalo sopra la media, riportandoci a un’afa tipicamente estiva. Come annuncia 3bmeteo.

Il tempo sulla nostra penisola sarà prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento di passaggio o stratificazione. Tempo stabile e gran caldo dureranno almeno fino a metà settimana, quando il meteo cambierà e arriveranno piogge e temporali anche forti.

Nella giornata di lunedì 12 settembre,il tempo sarà poco nuvoloso al Nord, al mattino al Nord Est e nel pomeriggio sulle Alpi, senza fenomeni. Mentre al Centro i cieli saranno soleggiati, salvo qualche annuvolamento sull’Appennino nel pomeriggio. Al Sud il tempo sarà caratterizzato da nubi irregolari, più concentrati sull’Appennino, tra Calabria e Sicilia orientale. Le temperature saranno in aumento, sopra la media, al Nord, stabili o poco sopra la media al Centro, in rialzo e sopra la media in Sardegna, in lieve calo in Sicilia.

Meteo dei giorni seguenti

Per martedì 13 settembre è previsto tempo poco o parzialmente nuvoloso al Nord, con maggiori addensamenti sulle Alpi. Al Centro i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento sull’Appennino. Al Sud, tempo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento tra Calabria e Sicilia orientale. Le temperature saliranno al Nord e in gran parte del Centro, dove il clima sarà molto caldo e afoso. Altrove le temperature saranno più stabili, ma sempre con afa elevata.

Nella giornata di mercoledì 14 settembre, il tempo sarà più nuvoloso al Nord, ma anche con schiarite, soprattutto sulle pianure piemontesi e qualche pioggia sulle Alpi occidentali. Al Centro, sono previste nubi scarse con ampie schiarite. Tempo più soleggiato al Sud, con nubi sparse sui rilievi dl Molise e sulla dorsale in Calabria. Farà ancora molto caldo al Nord, al Centro e sulla Sardegna, sull’isola sono previste punte massime fino a 38 gradi. Le temperature saliranno sopra la media anche al Sud.