Annunciati i voli Ryanair da Trapani Marsala: ecco le rotte per l’inverno 2022/2023. Tutte le novità da conoscere.

In continua crescita l’offerta di voli per l’inverno dalle compagnie aeree low cost. Qui vi segnaliamo le ultime proposte di Ryanair in Italia.

La compagnia aerea irlandese ha presentato il suo piano di voli per la stagione invernale 2022/2023 all’aeroporto di Trapani “Vincenzo Florio”, presentato con la denominazione “Trapani Marsala“.

Sono state confermate le 7 rotte che collegheranno lo scalo con 6 destinazioni nazionali e una all’estero, per un totale di 58 voli settimanali. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche le nuove rotte di Ryanair dal Regno Unito all’Italia, sempre per la stagione invernale 2022/2023.

Voli Ryanair da Trapani Marsala: ecco le rotte per l’inverno

Presentata la programmazione dei voli di Ryanair in partenza da Trapani Marsala per l’inverno 2022/2023. La compagnia aerea low cost ha confermato le 7 rotte dello scalo siciliano, di cui 6 italiane, con 58 voli a settimana.

Dall’aeroporto di Trapani partiranno voli verso: Milano-Bergamo, Roma-Fiumicino, Torino, Treviso, Bologna, Pisa e Malta, unica rotta internazionale.

Ryanair punta a superare gli 800.000 passeggeri nell’aeroporto di Trapani. Come riporta Travel Quotidiano.

Aeroporto di Trapani

Con la denominazione Trapani Marsala, ad indicare la destinazione servita dai voli in partenza e in arrivo dall’aeroporto Vincenzo Florio, Ryanair ha accolto le richieste degli operatori turistici del territorio e dei cittadini. L’aeroporto infatti, si trova tra le due città e la doppia denominazione aiuta soprattutto i turisti stranieri ad individuare meglio la parte di Sicilia occidentale servita dai voli Ryanair

La stagione estiva 2022 ha registrato una importante ripresa del traffico aereo, anche all’aeroporto di Trapani dove è stato raggiunto un numero di passeggeri che si avvicina al milione. Un grande successo per uno scalo in crescita.

I biglietti per i voli Ryanair da e per Trapani Marsala, per la stagione invernale 2022/2023 sono, già in vendita sul sito web della compagnia aerea. Alcuni voli sono offerti a tariffa vantaggiosa, anche a 9,99 euro, sebbene questi prezzi siano diventate una rarità. Tenete d’occhio il sito web di Ryanair!