I freni non funzionano: paura sul volo di Elettra Lamborghini e Afrojack

Poteva finire in tragedia l’atterraggio del volo di Elettra Lamborghini e Afrojack, ma per fortuna nonostante i freni non funzionassero nessuno si è fatto male.

Chi ha paura di volare, lo diciamo con anticipo. Si fermi qui e non vada avanti nella lettura. Stiamo infatti per raccontarvi le disavventure aeree di Elettra Lamborghini in volo con il marito su un jet quando una tempesta ha reso la traversata molto pericolosa.

La cantante ha raccontato ai suoi fan su Instagram quanto accaduto durante il suo volo aereo e la paura è stata tantissima.

Il racconto di Elettra Lamborghini su Instagram

Elettra Lamborghini era insieme a suo marito, il dj Afrojack in volo sul suo jet privato e, per metà del viaggio, tutto è andato per il meglio. Ai suoi fan sui social la cantante racconta però che si sono ritrovati in mezzo ad una tormenta, con una vera e propria cascata di acqua. Il jet è riuscito ad atterrare, ma pare che il pilota si sia messo ad urlare che i freni non stavano funzionando. Una situazione drammatica terminata, fortunatamente, con l’aereo che si è schiantato tra l’erba attorno alla pista che è riuscita a frenare la corsa dell’aereo.

Tutto il racconto è testimoniato nelle storie di Elettra Lamborghini che ha voluto poi rassicurare i suoi fan con un selfie insieme al marito scrivendo che stanno bene e sono al sicuro. Inoltre non hanno dimenticato di ringraziare il pilota del jet che, nonostante le pessime condizioni meteo e la difficile, se non impossibile, situazione all’atterraggio, ha mantenuto i nervi saldi ed è riuscito a portare in salvo Elettra e Afrojack.

Un incidente finito al meglio, insomma. Chissà come vivranno i prossimi voli i due visto che sono abituati a prendere 3 o 4 aerei la settimana per stare insieme dividendosi tra le case a Milano, Miami e Bruxelles.