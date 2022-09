Mykonos è arrivata al punto di non ritorno? I residenti vorrebbero trasformare l’isola in una meta non solo per il divertimento!

Se pronunciamo il nome Mykonos siamo certi che la prima immagine che vi salta alla memoria è relativa ad una festa, magari in spiaggia, ma comunque divertimento. Del resto l’isola ha da sempre una vocazione molto turistica e molto all’insegna dei party e della movida.

Peccato però che il Sindaco Konstantinos Koukas, intervistato dal Guardian, abbia ammesso che vorrebbe rilanciare Mykonos, non come isola del divertimento, ma come destinazione culturale.

Da dove nasce l’idea di far vivere Mykonos ai turisti come meta culturale?

Trasformare la vocazione turistica dell’isola greca di Mykonos in culturale non è un’impresa semplice. Tuttavia, non è nemmeno così impossibile. Il divertimento infatti non dovrà sparire, ma solo “adattarsi” e plasmarsi alla nuova identità.

Questa richiesta nasce non solo da una voglia politica, ma anche dalle richieste dei residenti che hanno iniziato a storcere il naso davanti a questa tipologia di turismo che, a detta di molti, sta rovinando il paesaggio. Si parla infatti di un flusso di visitatori troppo eccessivo che porta ad alzare i prezzi di tanti servizi e attività, ricadendo anche sulla vita dei residenti. Insomma, Mykonos è arrivata forse al punto di saturazione?

Le iniziative dei residenti

Visto che la domanda attanaglia molti e che, soprattutto, la vita sul posto non è più gestibile per i residenti, sono gli stessi cittadini che si stanno rimboccando le maniche. Da loro infatti sono partite diverse idee per realizzare attività turistiche, ma prettamente più culturali. Dalle gite a cavallo nell’entroterra, passando per giornate di degustazione di prodotti tipici o esperienze alla scoperta della storia dell’isola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mykonos Italian Team (@mykonos_it)

Siete mai stati a Mykonos?

E voi? Siete mai stati a Mykonos? La visitereste solo per il divertimento o anche per scoprirne i lati più storici e culturali?