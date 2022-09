Altro che Miami, la destinazione da sogno per un ultimo tuffo è molto più vicina

Nell’immaginario di molti Miami è una meta straordinaria per la sua costa, un paesaggio mozzafiato che attrae turisti da tutto il mondo. Non tutti però sanno che anche l’Europa ha la sua meta paradisiaca, scopriamo dove si trova

È conosciuta per essere la Miami Europea, una perla straordinaria soprattutto per chi desidera fare un ultimo tuffo prima dell’inverno.

Siamo in Costa Blanca, in quella che è una delle capitali turistiche più gettonate a cinquanta chilometri da Alicante dove un piccolo borgo di pescatori è diventato una meta da sogno.

La Miami d’Europa è Benidorm

Benidorm è una cittadina piccola che vanta molte attrazioni turistiche, grattacieli e vita notturna. Le spiagge sono da sogno, il mare cristallino e i prezzi ben differenti da Miami. La zona è molto economica e per questo negli ultimi anni è stata presa d’assalto dai vacanzieri che desideravano trascorrere giornate in un luogo da sogno senza spendere un capitale.

Cena a poche decine d’euro, birra a un euro e vacanze di lusso a prezzi ragionevoli. Una destinazione nascente che però è già sulla cresta dell’onda, soprattutto per la sua somiglianza a Miami. Gli scorci sono straordinari, il clima è mite tutto l’anno e si può andare in spiaggia anche fino a novembre. Inoltre la vita notturna è sempre attiva quindi non bisogna aspettare l’estate.

Affascinante, economica, mondana insomma Benidorm ha proprio tutto. La piazza principale è Plaza Santa Ana dove c’è lo scorcio diretto sulla costa, le terrazze panoramiche che richiamano un po’ i Miradouros portoghesi offrono una vista unica dalla città. Per chi vuole visitare l’architettura e la storia ci sono molte chiese e monumenti ma anche negozi, locali e bar dove divertirsi.

In città è possibile praticare sport acquatici, noleggiare la barca, fare sci nautico quindi c’è molta scelta anche per coloro che sognano un’avventura. È possibile anche visitare Mundomar un parco zoologico non distante e Terra Natura, parco a tema che si estende per oltre 300 mila metri quadri.

La spiaggia più grande è Playa de Poniente con oltre tre chilometri di arenile, Playa de Levante è quella più soleggiata quindi perfetta per chi vuole la tintarella e poi ci sono molte calette, delle piccole spiagge più isolate e selvagge da visitare per apprezzare anche la natura.

Benidorm è una cartolina e non ha proprio niente da invidiare a Miami inoltre vanta prezzi molto accessibili anche per i più giovani e per le famiglie.