Festival Franciacorta tra i vigneti: degustazioni, cene e i migliori vini italiani

Una delle eccellenze in Italia è proprio il vino e sicuramente il Festival Franciacorta è tra gli appuntamenti più incredibili di settembre. Ogni anno ripercorre la tradizione locale, scopriamo dove si tiene e tutte le tappe più importanti

Oltre 65 cantine si riuniscono per offrire ai visitatori cene, degustazioni e un’ampia selezione di quelli che sono tra i migliori vini italiani. Il Festival Franciacorta si tiene nel corso di due weekend di settembre, 10 e 11 e 17 e 18.

A meno di un’ora di auto da Milano, si viaggia alla scoperta del territorio lombardo e di una delle sue grandi eccellenze. Non solo vino ma anche ottimo cibo e specialità locali. Un modo per unire enogastronomia e natura con tante attività all’aria aperta.

Festival Franciacorta: la tradizione locale

All’evento possono partecipare appassionati ma anche coloro che vogliono scoprire le etichette o prendere parte alle degustazioni. Ci saranno menu speciali, chef d’eccellenza e anche tanti ristoranti del territorio. Per chi lo desidera, molte saranno le attività all’aperto con passeggiate in bici o a cavallo, trekking e itinerari tra i vigneti.

Un’esperienza per tutti anche per le famiglie con i bambini poiché ci saranno molte attività dedicate. Un modo per scoprire anche il territorio con visite a borghi vicini, castelli e dimore storiche. Non solo visite ma anche esperienze e soprattutto la possibilità di ammirare dal vivo la produzione e anche poter acquistare tanti prodotti differenti delle migliori cantine di tutta la zona.

Il programma è molto fitto di eventi, consultabile al sito internet con tutte le specifiche sugli orari, le tappe e anche le suddivisioni specifiche per consentire a ognuno di trovare il percorso specifico per le sue esigenze.

Il Festival quest’anno riprende dopo due anni di stop causati dalla pandemia. Il Franciacorta ha una storia determinante, è stato il primo vino italiano ad essere prodotto con la rifermentazione in bottiglia. I percorsi sono strutturati per coloro che amano il vino, il cibo, la sostenibilità, l’avventura, l’arte e la cultura, lo sport, per le famiglie o viaggiatori con animali, per chi vuole fare shopping, chi ama la natura, per coloro che amano il wellness. Ognuno può ottenere un percorso completo e totalmente personalizzato.

Il costo del bus e della guida è di 5 euro, le degustazioni e le attività hanno costi specifici e sono individuali quindi si può scegliere se partecipare o meno e soprattutto a quali si desidera prendere parte. I prezzi sono variabili e prevedono pacchetti e offerte in sconto.