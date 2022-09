Chi a settembre sta pensando di cambiare vita e, magari, trasferirsi per trovare un nuovo lavoro deve scegliere bene!

Ogni anno viviamo e percepiamo a il mese di settembre come una sorta di Capodanno. Per molti di noi è questo il vero mese in cui si vuole cambiare vita o iniziare qualcosa di particolare e innovativo.

Compreso un cambio o di vita drastico che comporta un trasferimento in un’altra città per trovare un altro lavoro e, magari, migliorare la propria condizione economica. Ma quali sono le città migliori dove trasferirsi in questo settembre 2022 per trovare lavoro?

Dove trasferirsi per trovare un nuovo lavoro?

Prima di decidere di “mollare tutto e ricominciare da capo” in un’altra città, bisognerebbe valutare bene qual è l’offerta di lavoro che viene proposta e, soprattutto, se ci sono possibilità di carriera e di impiego. In questo senso l’Italia sembra essere un po’ carente, mentre alcune città del Nord Europa sono assolutamente più predisposte ad assumere e a concedere agli stranieri questa possibilità di cambio vita!

Secondo il sito MoveHub la città di Eindhoven è la destinazione perfetta per chi ama la tecnologia e vorrebbe un impiego in questo settore. Dalle ricerche sembra anche che lo stipendio non sia male trasformando questa meta in una della più ambite tra chi vuole cambiare lavoro.

Altra destinazione interessante è Tallin. Meta in crescita notevole dal 2014 ad oggi sta interessando sempre più italiani che vogliono trasferirsi in un’altra città e cambiare vita.

Ci sono poi mete molto popolari come Londra, Amsterdam, Stoccolma dove l’offerta di lavoro esiste, gli stipendi sono anche notevoli, ma bisogna valutare che il costo della vita che è piuttosto alto.

Avete scelto la destinazione per voi?

Le possibilità di cambiare vita e trasferirsi in un’altra città a settembre quindi esistono. Bisogna solo valutare attentamente cosa state cercando e qual è la città che maggiormente potrebbe soddisfare i vostri desideri e sogni.