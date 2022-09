Voli Jet2.com, le mete per l’inverno 2023: c’è anche l’Italia

By

Le ultime novità da conoscere sui voli di Jet2.com: c’è anche l’Italia nella fitta programmazione di city break invernali.

Con la piena ripresa dei viaggi in aereo, dopo due anni di pandemia, cresce la programmazione dei voli delle compagnie aree. In questi giorni si susseguono le novità sui collegamenti aerei per l’inverno.

Se la maggior parte della programmazione dei voli per il prossimo inverno è già pronta, con i biglietti disponibili sui siti delle compagnie aeree e sui canali comuni di vendita, stanno già uscendo le novità anche per la stagione 2023/2024.

Tra le compagnie aeree che hanno anticipato il loro piano di voli c’è Jet2.com. La low cost britannica ha comunicato la sua programmazione dei city break invernali, con un aumento dei collegamenti che riguarda anche l’Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ricordiamo anche che la compagnia aerea aveva già anticipato la programmazione per l’estate 2023. Sempre con nuove rotte per l’Italia in partenza dal Regno Unito.

Voli Jet2.com: anche l’Italia nella fitta programmazione di city break invernali

Cresce l’offerta della compagnia aerea low cost britannica Jet2.com e del suo tour operator collegato Jet2CityBreaks sull’offerta di viaggi per la stagione invernale 2023/2024.

La programmazione è stata ampliata a otto destinazioni, in cui è compresa anche l’Italia. Tra le mete proposte, alle sei già operative di Barcellona, Budapest, Cracovia, Parigi, Praga e Venezia, si sono aggiunte le novità di Atene e Roma.

I voli di Jet2.com per le destinazioni city break partiranno dagli aeroporti britannici di Birmingham, Glasgow, Leeds Bradford, Londra Stansted, Manchester e Newcastle. Complessivamente, saranno 28 le rotte operative. Come riporta TTG Italia.

I voli per Atene e Roma partiranno da Londra Stansted, con frequenze di due collegamenti a settimana per la capitale della Grecia e fino a quattro a settimana per la Città Eterna.

I clienti della compagnia low cost con i city break possono acquistare pacchetti che includono il volo con Jet2.com e un hotel da 2 a 5 stelle nel centro città delle destinazioni.

Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi visita le città d’Europa durante l’inverno.