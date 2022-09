Sembra follia? Forse lo è, ma nuotare e fare snorkeling con le orche è un sogno per moltissime persone. Ecco cosa abbiamo scoperto su questa incredibile attività.

Quando si pensa allo snorkeling ci immaginiamo in costume, maschera e boccaglio circondati da pesci. Magari ci balza alla mente l’immagine della barriera corallina, ma che ne direste di fare snorkeling con le orche?

Questi animali, purtroppo spesso unicamente “incastrati” nella nostra mente all’interno dei parchi acquatici, sono potenti e magnifici. Soprattutto se osservati in libertà. Figuriamoci cosa può voler dire fare snorkeling con loro. Ma dove si fa?

Nuotare con le orche: dove e chi organizza questa attività?

Le aree di osservazione delle orche si concentrano essenzialmente in Norvegia. Qui le associazioni che fanno whale watching sono tantissime e, alcune di esse, offrono la possibilità di nuotare con le orche.

Ecco quelle che abbiamo trovato per voi:

Seasafariandenes.no/it: questo è il primo servizio di snorkeling con le orche che abbiamo trovato. Si tratta di una realtà collocata ad Andenes , nel nord delle isole Vesterålen. Questo luogo è perfetto per chi ama i cetacei , li vuole osservare o fare snorkeling con le orche perché si trova vicinissimo ad un canyon sottomarino dove le balene vivono tutto l’anno. L’area di osservazione si raggiunge in soli 20 minuti e, grazie alla collaborazione con altri ricercatori, gli avvistamenti sono assicurati. A questo poi si aggiunge, su richiesta, la possibilità di fare snorkeling con le orche . In questo caso l’attività si svolge a Skjervøy dal 31 ottobre al 19 dicembre, a circa 160 km a nord di Tromsø.

Lofoten-opplevelser.no: la seconda realtà che abbiamo scoperto occuparsi di snorkeling con le orche è questa. La Lofoten Adventure permette ai visitatori di vivere l'esperienza di un vero e proprio safari marino con le orche, anche in questo caso a Skjervøy. Con 20 anni di esperienza questa realtà regala un vero e proprio momento magico e indimenticabile che comincia già dall'ascolto dei versi delle orche e delle altre balene che popolano queste acque. Quando poi si ha la possibilità di trovarsi davanti alle orche e ammirarle da un punto di vista completamente differente sentirete la magia!

Siete pronti per una incredibile avventura?

Questa esperienza di snorkeling con le orche quindi è possibile e nuotare con loro non è più un sogno. Chiaramente, come diciamo sempre, è opportuno affidarsi a dei professionisti e capire in primis che siamo ospiti quando ci immergiamo in acqua. Osservare gli animali da distante e non disturbarli è la prima regola per la sicurezza.