L’evento da non perdere: fumetti a Bruxelles, torna il BD Comic Strip Festival dal 9 all’11 settembre. Tutte le informazioni utili.

Gli appassionati del fumetto non possono mancare a uno degli appuntamenti più importanti d’Europa di questa forma d’arte che nel tempo ha conquistato un’ampia fetta di pubblico. Stiamo parlando del BD Comic Strip Festival di Bruxelles o Brussels, come preferite, l’evento dedicato ai fumetti che tornerà nella capitale del Belgio nel weekend 9-11 settembre.

Dopo due anni di edizioni ridotte a causa della pandemia, il Festival del Fumetto di Bruxelles torna alla sua forma originaria e rinnovata, con tante attività a cui partecipare.

Il festival si svolgerà alla Gare Maritime, in Rue Picard, all’interno del grande centro Tour & Taxis. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla manifestazione e il programma.

Fumetti a Bruxelles: torna il BD Comic Strip Festival

Un calendario ricco di eventi e attività è quello che propone il Festival del Fumetto di Bruxelles BD Comic Strip Festival 2022, che si terrà nella capitale del Belgio da venerdì 9 a domenica 11 settembre.

Nel weekend del festival sono in programma mostre di fumetti e anime, con i personaggi più amati, incontri, laboratori, proiezioni, sessioni di autografi di libri e tanti altri eventi per un pubblico di tutte le età. Si svolgeranno anche parate a tema con balloon giganti a rappresentare i protagonisti delle serie più amate. Molte attività sono gratuite.

Il festival celebrerà il 70° anniversario di Marsupilami, personaggio nato nel 1952 dalla fantasia del fumettista belga André Franquin (raffigurato nella locandina del festival).

Per gli appassionati di manga giapponesi sono in programma due mostre monografiche imperdibili su Goldrake Ufo Robot, Grendizer per i belgi, e su Naruto. La prima al centro Tour & Taxis, la seconda al Museo o Centro Belga del Fumetto (Centre Belge de la Bande Dessinée – CBBD), dove si terrà anche la mostra dedicata a Marsupilami. Il centro è ospitato in un edificio art nouveau di Rue des Sables 20 e propone anche le esibizioni permanenti di bozzetti e memorabilia, insieme a un percorso interattivo sulla storia del fumetto.

Sul sito web turistico Visit Brussels i visitatori avranno a disposizione una mappa di Bruxelles con la segnalazione di musei, muarles e luoghi di interesse tutti dedicati al fumetto.

Tutte le informazioni utili, anche di viaggio su: www.visit.brussels/en/visitors/agenda/bd-comic-strip-festival