Trasferisciti in quest’isola da sogno in Italia: ti pagheranno per farlo

Sogni di mollare tutto e cambiare vita? Ora hai uno stimolo in più. Quest’isola incredibile infatti ha scelto di pagare coloro che si trasferiscono e quindi risiedono ufficialmente.

Un’idea innovativa, non del tutto nuova nel mondo ma molto particolare per l’Italia e soprattutto per la destinazione che non ha bisogno certo di attrattive.

Parliamo della Sardegna, una delle mete più gettonate dell’estate italiana che ora vuole andare ben oltre diventando un punto di riferimento anche d’inverno. Non perderti questo borgo meraviglioso da vedere assolutamente.

Tutti in Sardegna: bonus per l’acquisto della casa

Con il lavoro a distanza sono cambiate le esigenze e anche le possibilità delle persone. Molti sognano di cambiare città proprio per sfruttare questa possibilità e magari di vivere in un luogo più tranquillo, lontano dal caos e dotato magari anche di spiagge da sogno.

Il mare ha sempre il suo fascino e per molto quindi l’idea di poter vivere su un’isola da sogno con un contributo economico sembra pura fantasia. Invece è reale, un’opportunità messa in piedi per coloro che vogliono godere del Bel Paese e sognano un’avventura. Oltre duemila chilometri di costa paradisiaca, spiagge tranquille, natura e un paesaggio mozzafiato.

Insomma, non manca proprio nulla per godersi le bellezze del posto e così la Regione ha deciso di erogare un fondo fino a 15 mila euro per coloro che scelgono di acquistare una casa e di trasferirsi in Sardegna. Un’idea vincente che permetterà non solo di vivere a pieno il suo mare e le sue spiagge ma anche un ritmo di vita più tranquillo, lontano dalla frenesia.

Dopo la vendita di case a 1 euro questo contributo potrebbe portare delle novità veramente interessanti soprattutto dopo che negli ultimi anni sono diventati così famosi e apprezzati i borghi e i piccoli villaggi. Il finanziamento completo è di 45 milioni di euro quindi c’è possibilità per circa tremila beneficiari che vorranno aderire.

Coloro che acquistano la casa potranno godere di un bonus fino al 50% dell’importo speso e quindi in un totale di 15 mila euro. Si può scegliere uno dei paesi con un massimo di 3 mila abitanti. Quindi il progetto è rivolto proprio a ripopolare la zona. Ogni comune ha strutturato il suo bando, sono comunque delle zone tranquille e anche molto economiche quindi è facile trovare una casa sui 30 mila euro per una bella famiglia al completo.

Si avranno 18 mesi di tempo per fare la residenza, il progetto andrà avanti fino al 2024 quindi c’è tutto il tempo per cambiare vita e vivere un’esperienza nuova.