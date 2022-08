By

Le offerte di lavoro da non perdere nel turismo: il Job Day Oltremare / Caleidoscopio in programma il 22 settembre, ecco come candidarsi. Tutte le informazioni utili.

Il tour operator napoletano Oltremare / Caleidoscopio cerca figure professionali da assumere nel proprio organico. Il Job Day è in programma per il prossimo 22 settembre, negli uffici dell’azienda a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

La giornata sarà interamente dedicata alla selezione del personale da impiegare nella sede dell’azienda. Il tour operator è alla ricerca di cinque figure professionali specializzate.

Attenzione, però, avete tempo solo fino a lunedì 5 settembre per inviare la vostra candidatura. La ricerca del personale, infatti, si è aperta nel corso dell’estate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Job Day Oltremare / Caleidoscopio il 22 settembre: come candidarsi

Le offerte di lavoro sono in crescita nel settore turistico, sia nel campo dei trasporti che dell’accoglienza. Durante l’estate abbiamo visto moltiplicarsi le proposte di lavoro soprattutto nel trasporto aereo, ma anche nel settore alberghiero e della ristorazione.

Ora, sono in arrivo nuove offerte di lavoro nel campo dei tour operator, alla ricerca di figure professionali specializzate nelle prenotazioni di viaggio. È il caso dell’agenzia di Napoli Oltremare / Caleidoscopio che nel corso dell’estate ha lanciato offerte di lavoro per cinque posizioni aperte, di cui quattro nel quartier generale partenopeo. Come riporta Travel Quotidiano.

Il Job Day per la selezione del personale si terrà il prossimo 22 settembre a Pozzuoli. C’è tempo ancora fino a lunedì 5 settembre per inviare via mail la propria candidatura.

Le posizioni aperte

Le offerte di lavoro del gruppo Oltremare / Caleidoscopio sono rivolte a professionisti del settore nell’ambito di attività di tour operating outgoing, ticketing e incoming. Le figure professionali ricercate sono: due risorse booking/operativo lungo raggio (preferenza per destinazione Oriente), una risorsa biglietteria aerea, una risorsa prenotazione/operativo incoming.

Coloro che rientrano nei profili richiesti, e sono interessati a partecipare al Job Day del 22 settembre, devono inviare la propria candidatura via mail all’indirizzo commerciale@oltremareviaggi.com, con oggetto “JOB DAY”, allegando il proprio curriculum vitae.

Il 22 settembre nella sede dell’azienda a Pozzuoli si terranno i colloqui con i candidati preselezionati sulla base delle mail inviate, tenendo conto del curriculum, dell’esperienza maturata nel settore e in particolare delle competenze e attitudini specifiche per le mansioni ricercate.

Per ulteriori informazioni: www.caleidoscopioviaggi.com