3 trucchetti per visitare il London Eye in modo furbo

Volete godervi lo spettacolo di un giro sul London Eye in modo veramente furbo? Ecco tre consigli da seguire!

Se vi trovate in vacanza a Londra sicuramente avrete pensato di fare un giro panoramico sulla famosissima London Eye. Tuttavia, quello che sembra facilissimo potrebbe rivelarsi piuttosto insidioso.

Fare un giro sul London Eye in modo furbo necessita di qualche piccolo consiglio per fruire al meglio di questa esperienza speciale e noi siamo pronti a darveli!

I consigli per godersi il London Eye come dei veri pro

Nata come attrazione temporanea, oggi il London Eye è una delle mete più visitate in assoluto dai turisti di Londra. Affacciata sul Tamigi offre a chi sale una vista unica e mozzafiato sulla città, comodamente al sicuro dentro alle 32 capsule chiuse che si muovono lentamente per permettere di realizzare foto e video ricordo speciali. Vediamo allora tre consigli per godere di questa vista al meglio.

Potete prenotare una “capsula” per due : sebbene la capienza sia di 25 persone se state cercando di vivere un momento romantico potreste pensare di prenotare la Capsula Cupido, con tanto di champagne incluso. Così facendo vivrete l’emozione di salire sul London Eye in tranquillità e in compagnia solo di chi volete voi!

: sebbene la capienza sia di 25 persone se state cercando di vivere un momento romantico potreste pensare di prenotare la Capsula Cupido, con tanto di champagne incluso. Così facendo vivrete l’emozione di salire sul London Eye in tranquillità e in compagnia solo di chi volete voi! Evita le ore di punta : visto che è il London Eye è l’attrazione più interessante della città, trovare tanta gente, traffico e folle immense è quasi inevitabile. Tuttavia potreste evitare la bolgia in due modi: non salire tra le 11 e le 15. Meglio optare per i primi posti all’apertura o poco prima della chiusura.

Ora potete godervi il panorama

Grazie a questi tre consigli per visitare il London Eye al meglio non vi resta che prenotare il vostro viaggio e godervi lo spettacolo!