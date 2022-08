Assaporare il vero pistacchio di Bronte significa diffidare dalle imitazioni. Ecco come riconoscerlo, dove trovarlo e quanto costa

Quando si va in vacanza, i più attenti e coloro che cercano un viaggio veramente immersivo nella cultura e nelle usanze del luogo, vogliono assaggiare i prodotti tipici della terra. Ecco che in Sicilia non si può non assaporare il pistacchio verde di Bronte.

Si tratta di una varietà di pistacchio presidio Slow Food e DOP dal 2009 della provincia di Catania. Un vero e proprio gioiello insomma che bisogna assaggiare per capirne la meraviglia. Ma come riconoscere il vero pistacchio di Bronte? Dove acquistarlo e quanto costa?

Dove trovare il pistacchio di Bronte?

Il pistacchio verde di Bronte è originario di Bronte, un paese nella provincia di Catania. Se vi trovate quindi in questo luogo le probabilità di assaggiare il prodotto vero, originale e puro, sono piuttosto elevate. Tuttavia, le imitazioni sono dietro l’angolo e, per chi non è esperto, anche capire la differenza tra un pistacchio normale e uno di Bronte potrebbe essere complicato. A oggi, come riporta Wikipedia, sul territorio si contano circa 20 aziende che lavorano il pistacchio di Bronte originale, tra Bronte, Andrano e Biancavilla. Aree con un terreno di origine vulcanico che rendono il prodotto così aromatico e particolare.

Come capire se è quello originale e come riconoscerlo

Per capire se il pistacchio verde di Bronte è vero e originale, prima di procedere all’acquisto, potreste quindi controllare le aree dove viene fabbricato. Secondariamente non deve mai mancare il marchio DOP, da ricercare anche in prodotti lavorati come pesto o torrone. Inoltre, come riporta la denominazione di origine prodotta, il vero pistacchio di Bronte deve avere:

colore intenso

sapore aromatico forte.

Quanto costa?

Per quanto riguarda il costo dei veri pistacchi verdi di Bronte sappiamo che, ad esempio, un barattolino di pesto costa all’incirca 8 o 10 euro mentre un sacchetto di pistacchi da 500 grammi può arrivare a costare anche 30 euro. Vedrete, il sapore vi ripagherà di ogni centesimo investito!