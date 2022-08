Gli 8 cibi fritti più buoni del mondo da provare assolutamente

By

Il fritto rende ottimo ogni alimento? Vero! Ma ce ne sono alcuni che sono considerati tra i piatti fritti più buoni del mondo!

Saggezza popolare ironica e tutta italiana direbbe che “fritta è buona anche la suola di una scarpa“. Vero! Ma l’arte di fare una buona frittura non è da tutti e, soprattutto, non tutti i piatti si prestano così bene a questa particolare cottura.

Tuttavia, da buoni amanti del cibo, abbiamo provato un po’ di specialità fritte in giro per il mondo e ora possiamo dirvi quali, secondo noi, sono gli 8 migliori piatti fritti in assoluto da provare almeno una volta nella vita!

I piatti fritti più buoni del mondo

Immergersi nel mondo del fritto significa farsi venire l’acquolina in bocca. Preparate le fauci insomma, perché dopo questa top 8 dei migliori piatti fritti del mondo ne vorrete provare subito uno. Almeno!

Churros: se vi trovate in Spagna, Portogallo o in America Latina non potete non lasciarvi tentare da questi bastoncini rigati dolci e fritti. Una pastella semplicissima, immersa nell’olio bollente e poi servita con una spolverata di zucchero, cioccolata calda o dulce de leche. Fiori di Zucca: potevamo dirvi di tutto, soprattutto perché si tratta di piatti italiani, ma secondo noi i fiori di zucca fritti potrebbero stupire chi non li ha mai assaggiati. I fiori, rigorosamente quelli maschi vengono ricoperti di pastella leggera e fritti. Volendo potete anche farcirli con prosciutto o formaggio. Patatine fritte: banali? Mai! Soprattutto se decidete di provarle in Francia o Belgio dove si dice siano nate. Oggi sono un cibo iconico dei fast food, ma le French Fries restano una prelibatezza fritta da non perdersi assolutamente. Scotch Eggs: un uovo fritto scozzese. Mai provato? Dovete recuperare perché si tratta di uno spuntino prelibatissimo. Si tratta di un uovo sodo, avvolto da salsiccia, ricoperto di pangrattato e fritto fin quando non diventa croccante e buonissimo. Provare per credere. Fried clams: parliamo di vongole fritte signori e signore da assaggiare preferibilmente nelle bancarelle che si trovano lungo le strade del New England dal Connecticut al Maine. Qui le vongole vengono immerse nel latte, ricoperte di farina di mais e poi fritte e servite con salsa tartara. Pomodori verdi fritti: è il titolo di un famoso film, ma anche di un piatto americano, fritto ovviamente, molto interessante. Originari nel Midwest altro non sono che pomodori non ancora maturi che, immersi nella pastella di farina di mais vengono poi fritti. Tempura: siamo in Giappone e questa pastella così leggera fatta di farina, uova a acqua gelida (o frizzante) trasforma ogni piatto in una meraviglia fritta. Potete anche assaggiare i gamberi in tempura oltre alle classiche verdure, vedrete che sono spettacolari. Involtini Chiko: ci spostiamo in Australia dove negli anni ’50 un ristoratore stava cercando un cibo rapido da consumare come spuntino, ma anche buonissimo e semplice da tenere in mano. Questo involtino di carne di manzo e verdure, fritti in crosta di pasta frolla oggi sono un must da provare!

Avete l’acquolina in bocca?

Lo so. Potevamo citare le arancine, la salvia fritta, la pizza fritta e ancora tantissime altre prelibatezze nostrane. Ma ci è piaciuto portarvi un po’ in giro per il mondo con questi 8 piatti fritti meravigliosi e buonissimi da assaggiare assolutamente!