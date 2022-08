Last minute Ischia settembre 2022: come organizzare tutto “al volo”?

Partire a settembre alla volta di Ischia è la scelta migliore che potreste fare per una vacanza last minute bellissima.

Ci siamo, agosto con i suoi pienoni e i prezzi da alta stagione sta terminando. È tempo di pensare alle partenze per l’autunno, ma se state cercando un last minute per Ischia a settembre 2022 siete ancora in tempo!

Ischia è senza dubbio una delle mete più ambite in assoluto per godere delle bellezze del mare, ma senza la calca tipica dell’alta stagione. Vediamo allora insieme come organizzare una partenza dell’ultimo minuto per l’isola di Ischia.

Come trovare alloggi last minute su Booking per Ischia a settembre 2022

Partire last minute a settembre alla volta di Ischia significa godere di un panorama da sogno di una delle destinazioni più conturbanti e affascinanti d’Italia.

Per organizzare un viaggio all’ultimo minuto il primo consiglio che vi diamo è quello di monitorare su Booking, Ischia, i prezzi delle sistemazioni. Spesso capita infatti che i villaggi turistici per incentivare le ultime partenze abbassino di molto i prezzi delle sistemazioni oppure offrano degli upgrade gratuiti delle camere. Ma non solo, anche gli hotel e i bed and breakfast adottano questa politica per accaparrarsi gli ultimi turisti dell’estate.

Arrivare a Ischia per una vacanza last minute

Per quanto riguarda invece il volo last minute per Ischia tenete sotto controllo le offerte delle principali compagnie low cost. Sappiamo bene che i problemi con i vettori economici e non, hanno caratterizzato tutta l’estate. Tra voli annullati o ritardi, partire con l’aereo sembra una scelta piuttosto azzardata, ma resta l’opzione più rapida per raggiungere l’isola.

In alternativa, potreste guardare anche i traghetti diretti ad Ischia e, anche in questo caso, tenere d’occhio offerte e promozioni.

Iniziamo a monitorare

Partire per Ischia last minute a settembre 2022 è quindi una scelta semplice e, soprattutto economica. Per trovare le offerte basta avere un po’ di pazienza e monitorare con attenzione siti come Booking o altri portali di prenotazione. Vedrete che la vostra vacanza diventerà indimenticabile.