Snorkeling in Corsica: un tuffo nella Città delle Cernie

Pronti a immergervi nella Città delle Cernie nella Secca dell’Isola di Lavezzi? Ecco dove fare snorkeling in Corsica.

Gli amanti dello snorkeling sanno bene che, praticamente in ogni destinazione di mare, c’è un luogo magico sottomarino da scoprire.

Se avete in programma una vacanza in Corsica non potete perdervi un’immersione nella Secca delle Cernie di Lavezzi, conosciuta proprio come la “Città delle Cernie“.

Dove fare snorkeling in Corsica: la secca delle Cernie

Fare snorkeling in Corsica significa immergersi in un paradiso di biodiversità. Flora e fauna marina qui sono sorprendenti e pronti a lasciare senza fiato tutti coloro che si immergeranno nelle acque dell’isola con maschera e boccaglio. Se state cercando però un luogo magico dove immergervi, la Secca delle Cernie di Lavezzi è quello che fa per voi. L’isola di Lavezzi si trova a 300 metri a sud-est della Corsica ed è anche a pochissime miglia dall’arcipelago della Maddalena in Sardegna.

Cosa vedere nella Città delle Cernie

La Città delle Cernie si trova tra l’Arcipelago della Maddalena e la Riserva Naturale delle Bocche di Bonifacio, dando così vita al Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio. Immergersi qui significa quindi incontrare tantissimi pesci diversi, ma soprattutto entrare a casa delle cernie che qui vivono in pace.

Facendo snorkeling sull’isola di Lavezzi ci si tuffa in una esperienza incredibile e verrete circondati dalle cernie giganti che, abituate alla presenza dell’uomo, si aggirano indisturbate tra i visitatori. Se volete poi fare immersioni potrete trovarvi davanti a tanti pesci pelagici, ma anche dentici, ricciole e – per gli amanti del brivido – non sono esclusi incontri con i barracuda.

E chi non vuole fare immersione?

Per chi preferisce fare solo snorkeling senza immergersi accanto alle cernie giganti della Secca di Lavezzi lo spettacolo è comunque assicurato. Prestando un po’ attenzione alle meduse che quest’anno sono più numerose del solito, potrete godervi un’escursione speciale e unica nel suo genere sotto tutti i punti di vista. Lo snorkeling in Corsica è spettacolare ovunque.