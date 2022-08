I fan contro i Ferragnez per il reel ad Ibiza considerato pericoloso: “Eviterei questi post dopo che un ragazzo è morto”

È polemica per il reel caricato su Instagram da Chiara Ferragni e Fedez ad Ibiza su una roccia che sembra proprio essere a strapiombo sulle rocce sottostanti.

Molti fan che seguono assiduamente la coppia hanno considerato sciocco questo video, soprattutto dopo quanto è accaduto al ragazzo di Rovigo di 30 anni morto proprio per recuperare il telefono della fidanzata da un luogo pericoloso in cui si stavano scattando una foto.

I fan contro i Ferragnez per il video e le foto di Ibiza

Fedez e Chiara Ferragni su Instagram hanno postato un video di loro due su una roccia a Ibiza. Hanno immortalato un tramonto pazzesco, ma i fan hanno notato altro. I due infatti sembrano in una posizione piuttosto sicura, ma il contesto dell’area appare pericoloso per via dell’altezza e della posizione. E così i fan hanno preso le distanze dallo scatto. Soprattutto ricordando la morte di Andrea Mazzetto, 30enne morto alcuni giorni fa mentre cercava di recuperare il telefono della fidanzata che era caduto dopo un selfie sull’Altar Knotto ad Asiago.

Come si collega la morte di Andrea Mazzetto con l’ira dei fan verso i Ferragnez?

Come si collegano i due fatti? In modo semplice: i fan pensano che mostrarsi intenti a fare foto o video “estremi” possa scatenare uno spirito di emulazione nei più giovani. Sicuramente i Ferragnez hanno pensato a tutto tranne che a questo durante lo scatto, ma il furor di popolo in questi casi difficilmente si calma e razionalizza. Sicuramente per chi idolatra Fedez e Chiara, la voglia di fare una foto simile se si va in vacanza ad Ibiza ci sarà e forse la coppia ha peccato di un po’ di ingenuità. Difficile rimanere comunque sempre attenti ad ogni possibile “doppia faccia” di un gesto.

In conclusione

Un reel, così come le foto, postato da due celebs come i Ferragnez viene visto da milioni di persone e, è vero, bisognerebbe sempre pensare prima di postare qualcosa se si ha un impatto mediatico così importante. Tuttavia il reel di Chiara Ferragni e Fedez ad Ibiza finito nel mirino, siamo certi non sia stato creato con lo scopo di istigare i ragazzi a mettersi in condizioni di pericolo.