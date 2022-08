La grotta degli antenati di Neanderthal si trova in Italia

La grotta che ospitò gli antenati di Neanderthal si trova in Italia ed è stata scoperta da poco. Scopriamo dove si trova

Questa grotta è stata una scoperta sensazionale perché di fatto ha permesso di confermare la presenza dell’uomo in Italia da molto tempo prima della diffusione dell’Homo sapiens. Quindi un valore non solo per il paese ma per il mondo interno in ambito scientifico.

Si tratta della Grotta Romanelli che si trova a Castro, durante gli scavi è stato possibile anche ricostruire la storia e capire il valore di tutta la zona costiera salentina in questo sviluppo.

La grotta di Neanderthal

Lo studio è stato realizzato dall’Università Sapienza di Roma, dall’Università di Torino e dalla Statale di Milano con l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche. Quello che emerge da questa grotta e che i depositi risalgono a 350 mila anni fa.

Questo sito oggetto di studio è un giacimento di fossili molto interessante e mostra tracce di diverse fasi dell’uomo preistorico. Questa ricostruzione è stata possibile grazie ai reperti archeologici, paleontologici ma anche grazie alle sepolture. In realtà già nel 1869 in zona ci furono dei ritrovamenti, tuttavia allora erano delle ipotesi, solo nel Novecento ci sono state delle ricerche utili alla scoperta della grotta.

Nel 2015 un team ha ripreso in mano questa indagine portando poi finalmente in risalto all’attenzione mondiale la grande perla nascosta proprio in Italia. Al momento la fase di studio comprende le parti più interne della grotta che si trova in uno dei tratti costieri della Puglia più bello in assoluto.

Visitare la Grotta

Non è possibile visitarla dall’interno perché sono in corso questi lavori di recupero per prelevare materiale ma è molto suggestivo anche semplicemente ammirarla da lontano e poter capire che quello è il fulcro della vita stessa.

La grotta si estende per 35 metri ed è comunque oggi visibile dall’esterno perché ci si può avvicinare via mare. In alternativa è possibile arrivare in barca anche perché la zona offre acque cristalline stupende dove fare il bagno. Nel porto di Castro Marina organizzano delle escursioni apposite con varie tappe tra cui anche la grotta. La gita dura in media 20 minuti e ha il costo di 5 euro a persona ma ci sono anche escursioni più lunghe.

Alcuni dei ritrovamenti della grotta Romanelli sono visibili al museo cittadino. In generale non è un luogo particolarmente turistico ma vale la pena di essere vista anche dall’esterno insieme alla Grotta Palombara e Grotta Zinzulosa che offrono scorci superbi sulla natura incontaminata del luogo.