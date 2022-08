Le sagre imperdibili di Ferragosto in Italia

Ferragosto è alle porte e non c’è niente di più tipico che prendere parte ad una sagra. Scopriamo le imperdibili e dove si svolgono

Mare o montagna non importa, Ferragosto è il momento in cui ci si riunisce e si fa festa. L’evento tipico migliore quindi è la sagra che omaggia gli operatori del posto e permette di gustare tutto il meglio della tradizione italiana.

Eventi simbolici e carichi di significato non solo per i vacanzieri italiani ma anche per i turisti che accorrono da ogni parte del mondo e hanno così l’occasione di toccare con mano un’esperienza vera.

Le sagre di Ferragosto

In provincia di Lecco fino al 16 agosto si tiene a Valsassina la Sagra delle Sagne che viene fatta da ben 50 anni e serve proprio a celebrare i prodotti del territorio. Questo evento ha grande risonanza ed è molto importante in tutto il paese. In provincia di Arezzo si tiene la Sagra della Bistecca, fino al 15 agosto a Cortona. Giorni in cui scoprire l’eccellenza della Chianina che viene preparata da cuochi esperti come vuole la tradizione toscana.

Appuntamento imperdibile quello che si tiene a Caserta, a Gioia Sannitica, dove si svolge la Sagra degli Antichi Sapori fino al 16 agosto. Giornate e serate dedicate al cibo, ai prodotti tipici del posto ma anche a musica e intrattenimento per tutta la famiglia. A Bure, provincia di Verona, si svolge invece fino al 16 la Sagra dell’Anguria, niente di meglio soprattutto con il caldo estivo. Cibo genuino, divertimento e tanta musica per deliziare il palato ma anche per divertirsi un po’.

A Viterbo troviamo invece fino al giorno 15 la Sagra della Lumaca dove è possibile gustare antiche ricette della tradizione locale proprio a base di lumache a Graffignano. In provincia di Teramo invece fino al 17 agosto si tiene la Sagra del Vino delle Salsicce e del Formaggio Pecorino, delle eccellenze italiane famose in tutto il mondo in un borgo bellissimo che accoglie ben 80 mila persone per l’occasione.

Perché partecipare ad una sagra

Le sagre in Italia sono tipiche della stagione estiva ed offrono uno spaccato sulla vita locale ma anche su quelli che sono i prodotti prelibati del posto. È possibile, con pochi euro, fare pranzi o cene complete con qualità e genuinità. Inoltre è anche possibile acquistare le leccornie del posto, un ottimo souvenir per amici e parenti ma anche da gustare successivamente a casa. Le sagre poi sono pensate per tutta la famiglia, comode anche per anziani e bambini. Sono eventi semplici ma al tempo stesso molto significativi.