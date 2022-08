Segnaliamo il riconoscimento della Bandiera Lilla: i Comuni che favoriscono il turismo accessibile in Italia. Ecco quali sono. Tutte le informazioni utili.

La Bandiera Lilla è il riconoscimento che viene assegnato ai quei Comuni italiani che si impegnano per agevolare l’accessibilità dei loro luoghi, dei monumenti e delle attrazioni, promuovendo il turismo accessibile.

Sono ancora troppo pochi i Comuni Bandiera Lilla in Italia. Pertanto, alle amministrazioni locali è richiesto un maggiore sforzo per rendere il loro territorio e le loro attrazioni turistiche il più possibile accessibili alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.

Un impegno che non può più essere rimandato. Di seguito vi indichiamo quali sono e in quali Regioni si trovano i Comuni italiani che hanno ricevuto la Bandiera Lilla.

Bandiera Lilla: i Comuni che favoriscono il turismo accessibile in Italia

La Bandiera Lilla è assegnata dalla Società Cooperativa Sociale omonima con sede a Savona. È un riconoscimento nato in Liguria, con il sostegno della Regione. Viene assegnato ogni anno e premia quelle località turistiche impegnate a favorire il turismo accessibile delle persone con disabilità sul loro territorio.

Il progetto è nato nel 2012 e ha ricevuto l’apporto della Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata – Regione Liguria, che ha verificato i criteri di assegnazione della Bandiera Lilla, contribuendo al loro affinamento.

I Comuni possono chiedere di essere valutati per l’assegnazione della Bandiera Lilla. Come abbiamo accennato, sono ancora troppo pochi quelli impegnati nel turismo accessibile. Infatti, solo 45 Comuni in 15 Regioni italiane hanno ottenuto la Bandiera Lilla. Per questo serve un maggiore impegno.

Essere un Comune Bandiera Lilla, si legge sul sito web dedicato, non significa essere perfettamente accessibile in ogni sua parte. Si tratta, infatti, di una condizione molto difficile da realizzare, per le caratteristiche geografiche del territorio italiano e la presenza di edifici antichi. Piuttosto, il Comune che ha ottenuto la Bandiera è stato premiato per l’impegno nel rendere accessibile buona parte di ciò che può diventarlo e nel migliorare costantemente la propria accessibilità turistica, giorno dopo giorno, anno dopo anno.

I Comuni italiani con la Bandiera Lilla

Sul sito web della Bandiera Lilla si trova l’elenco dei Comuni premiati, aggiornato periodicamente con tutte le indicazioni sui luoghi, gli edifici e gli spazi accessibili di ciascun Comune.

Ecco l’elenco dei Comuni italiani Bandiera Lilla, suddivisi per Regione:

Abruzzo

Tortoreto

Basilicata

Policoro

Calabria

Rocca Imperiale

Emilia Romagna

Fiumalbo

Fontanellato

Lazio

Minturno

Liguria

Albissola Marina

Camogli

Diano Marina

Finale Ligure

Levanto

Loano

Pietra Ligure

Santa Margherita Ligure

Sarzana

Spotorno

Lombardia

Sirmione

Marche

Castelleone di Suasa

Civitanova Marche

Cupra Marittima

Grottammare

Senigallia

Toscana

Castiglione della Pescaia

Marciana Marina

Peccioli

San Vincenzo

Piemonte

Baveno

Puglia

Carovigno

Maruggio

Sardegna

Budoni

Dorgali

Golfo Aranci

La Maddalena

Sicilia

Ali Terme

Avola

Furci Siculo

Modica

Nizza di Sicilia

Roccalumera

Santa Teresa di Riva

San Vito lo Capo

Savoca

Trentino-Alto Adige

Riva del Garda

Veneto

Malcesine

Porto Viro

Per ulteriori informazioni, l’elenco dei Comuni italiani Bandiera Lilla con le pagine dedicate a ciascuno sui servizi e i luoghi accessibili: www.bandieralilla.it/comuni-lilla/elenco-comuni